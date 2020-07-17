Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.07.2020,  
11:25
Текст:  Антон Валагин

На Украине загорелся десантный корабль

МЧС Украины сообщило о пожаре на борту десантного корабля "Юрий Олефриенко". Площадь пожара составила восемь квадратных метров, пострадавших нет.

Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы 16 июля в 14.35 по местному времени. Загоревшийся корабль стоит в сухом доке судоремонтного завода в Николаеве. К месту происшествия было отправлено девять пожарных машин четырех пожарных частей, с огнем боролись 25 спасателей. Одного человека эвакуировали, в 15.10 огонь в трюме локализовали. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Не задеть земную ось: как советская АПЛ всплыла на полюсе

"Юрий Олефриенко" - средний десантный корабль ВМС Украины, построенный в 1970 году в Гданьске по советскому проекту 773. До 1994 года назывался СДК-137, в 1994-2016 годах носил имя "Кировоград". Корабль прославился во время египто-израильского вооруженного конфликта 1973 года. Находившийся в составе средиземноморской эскадры ВМФ СССР СДК-137 обнаружил истребитель-бомбардировщик ВВС Израиля F-4 Phantom II. Экипаж корабля не только отбил атаку, но и сбил самолет. Комендор старшина 1 статьи Павел Гринев награжден за это орденом Красной звезды.

Во время учений ВМС Украины "Взаимодействие-2010" на борту корабля произошел взрыв из-за короткого замыкания в системе управления установкой залпового огня. Через три года кораблю отремонтировали силовую установку, поменяли аппарель и створки десантных ворот. 23 июня базирующийся в Очакове "Юрий Олефриенко" зашел на очередной ремонт в Николаев.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Минобороны РФ
Войска Южного и Западного военных округов подняты по тревоге 11:02
Мечта гранатометчика: чем советская бронетехника отличалась от американской 15.07.2020
Появились первые фото с борта сгоревшего корабля ВМС США 15.07.2020
Украина
Фото: РИА Новости
"МиГ" и "Сухой" совместно разработают истребитель шестого поколения 16.07.2020
"Немедленно передать Наркомбоеприпасов СССР книжную фабрику..." 09.07.2020
Украина достала из арсенала уникальную торпеду 02.07.2020
корабли
"Князь Владимир" впервые примет участие в параде ВМФ в Североморске 15.07.2020
Самое старое судно ВМФ России приняли в состав флота 105 лет назад 14.07.2020