На Украине загорелся десантный корабль

МЧС Украины сообщило о пожаре на борту десантного корабля "Юрий Олефриенко". Площадь пожара составила восемь квадратных метров, пострадавших нет.

Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы 16 июля в 14.35 по местному времени. Загоревшийся корабль стоит в сухом доке судоремонтного завода в Николаеве. К месту происшествия было отправлено девять пожарных машин четырех пожарных частей, с огнем боролись 25 спасателей. Одного человека эвакуировали, в 15.10 огонь в трюме локализовали. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

"Юрий Олефриенко" - средний десантный корабль ВМС Украины, построенный в 1970 году в Гданьске по советскому проекту 773. До 1994 года назывался СДК-137, в 1994-2016 годах носил имя "Кировоград". Корабль прославился во время египто-израильского вооруженного конфликта 1973 года. Находившийся в составе средиземноморской эскадры ВМФ СССР СДК-137 обнаружил истребитель-бомбардировщик ВВС Израиля F-4 Phantom II. Экипаж корабля не только отбил атаку, но и сбил самолет. Комендор старшина 1 статьи Павел Гринев награжден за это орденом Красной звезды.

Во время учений ВМС Украины "Взаимодействие-2010" на борту корабля произошел взрыв из-за короткого замыкания в системе управления установкой залпового огня. Через три года кораблю отремонтировали силовую установку, поменяли аппарель и створки десантных ворот. 23 июня базирующийся в Очакове "Юрий Олефриенко" зашел на очередной ремонт в Николаев.