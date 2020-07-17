Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ

В интернете появилось видео учебных воздушных боев, сделанное участвовавшим в них американским пилотом. Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии.

Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room. Описание учений опубликовано в блоге diana_mihailova.

Самолеты в небе действовали один на один. На видео показаны три воздушных боя, которые прошли в один день. В этот раз удача была на стороне F-18, но автор видео отмечает, что этот ролик не должен никого вводить в заблуждение, поскольку на самом деле во время других учений его "сбивал" Су-30.

Американский пилот также подчеркивает, что противостояние с Су-30МКМ оказалось самым жестоким. Его можно было сравнить только с учебным воздушным боем против F-22. Так, например, Су-30 использовал разворот на 90 градусов с помощью отклоняемого вектора тяги своих двигателей. По словам американца, этот маневр особенно его впечатлил.

Автор видео описал оба самолета и их особенности. Американский пилот также рассказал о маневрах и тактических приемах, которые не удалось зафиксировать с помощью статичной видеокамеры.