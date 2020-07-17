Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.07.2020,  
11:57
Текст:  Михаил Русин

Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ

В интернете появилось видео учебных воздушных боев, сделанное участвовавшим в них американским пилотом. Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии.

Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room. Описание учений опубликовано в блоге diana_mihailova.

Фото: РИА Новости
"МиГ" и "Сухой" совместно разработают истребитель шестого поколения

Самолеты в небе действовали один на один. На видео показаны три воздушных боя, которые прошли в один день. В этот раз удача была на стороне F-18, но автор видео отмечает, что этот ролик не должен никого вводить в заблуждение, поскольку на самом деле во время других учений его "сбивал" Су-30.

Американский пилот также подчеркивает, что противостояние с Су-30МКМ оказалось самым жестоким. Его можно было сравнить только с учебным воздушным боем против F-22. Так, например, Су-30 использовал разворот на 90 градусов с помощью отклоняемого вектора тяги своих двигателей. По словам американца, этот маневр особенно его впечатлил.

Автор видео описал оба самолета и их особенности. Американский пилот также рассказал о маневрах и тактических приемах, которые не удалось зафиксировать с помощью статичной видеокамеры.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Минобороны РФ
Войска Южного и Западного военных округов подняты по тревоге 11:02
Конкуренты ТТ: первые советские пистолеты показали на видео 15.07.2020
Демонстрация силы: Египет провел крупные учения у границы с Ливией 15.07.2020
самолеты
Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31 16.07.2020
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании 16.07.2020