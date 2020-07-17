Премьера сериала "Сокол и Зимний солдат" перенесена из-за пандемии

Премьера с большим интересом ожидаемого супергеройского сериала канала Disney+ "Сокол и Зимний солдат" (Falcon And The Winter Soldier) предсказуемо не состоится на сервисе в августе.

Причина - распространение новой коронавирусной инфекции, которая за рубежами продолжает свое зловещее шествие. Информация об отмене премьеры появилась сегодня на официальном Instagram-аккаунте шоу.

Напомним: производство сериала было приостановлено весной, когда сначала съемочная группа перебралась из Праги в Атланту, а потом ушла на самоизоляцию.

Теперь, если ничего экстраординарного не произойдет, сериал, возможно, мы увидим осенью. Так как, согласно инсайдерам, съемки - с соблюдением мощных, технологичных и дорогостоящих мер безопасности - намечено возобновить уже в августе.

Энтони Маки и Себастиан Стэн, Сокол и Баки "Зимний Солдат" Барнс соответственно, знакомые нам по линейке полнометражных эпиков Marvel, вернутся к своим ролям,

В дебютном сезоне обещаны шесть эпизодов.