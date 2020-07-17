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17 июля 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 17 июля 2020 года № 99-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в пункт 1.1 постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг) изменение, исключив абзацы пятый, седьмой.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



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