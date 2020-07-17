Энергетики Ингушетии получили спецтехнику от "Россети Северный Кавказ"

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" получили 41 единицу новой спецтехники и автомобилей: автовышек, бурокрановых установок, автогидроподъемников, бригадных и легковых автомобилей, бульдозеров и экскаваторов.

Ключи от спецтранспорта в торжественной обстановке рабочим группам районных электрических сетей и подразделений вручили первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов и директор регионального филиала компании Адам Цечоев.

"Спецтехника, которую мы сегодня передаем региону, позволит специалистам оперативно и качественно проводить ремонтно-восстановительные работы на энергообъектах Ингушетии. А это значит, что повысится качество и эффективность энергоснабжения жителей всей республики. Для руководства холдинга "Россети" создание комфортных условий для работы - одна из приоритетных задач. Благодарны каждому специалисту электросетевого комплекса за качественную и профессиональную работу. Именно от вас в первую очередь зависит свет в домах наших сограждан", - отметил в приветственном слове Виктор Абаимов.

Это уже вторая партия спецтехники, которую передает компания "Россети Северный Кавказ" в 2020 году в Ингушетию. В феврале - впервые за семь лет - автопарк "Ингушэнерго" уже пополнился шестью бригадными автомобилями УАЗ, пятью "Рено Логан" и двумя автовышками.

Техника поступила в республику по инициативе "Россетей". В апреле 2019 года специалисты Центра технического надзора ПАО "Россети" совместно с "Россети Северный Кавказ" и филиалом "Ингушэнерго" провели детальный аудит технического состояния электросетевого комплекса Ингушетии и дали развернутую оценку состояния энергохозяйства. По итогам проверки "Россетями" было принято решение, в том числе о дополнительной закупке для нужд филиала 41 единицы техники.

"Коллеги, мы с вами проживаем знаковые для региональной энергосистемы времена - модернизацию оборудования и строительство распределительных сетей, ввод новых мощностей, повышение квалификации специалистов, обновление автопарка, - отметил директор филиала "Ингушэнерго" Адам Цечоев. - Новая спецтехника позволит существенно улучшить показатели надежности электроснабжения - снизить количество технологических нарушений в сетях региона и среднее время в перерыве электроснабжения. И теперь в случае непредвиденных ситуаций в домах жителей нашей республики свет будет загораться еще быстрее".

Новые автомобили включены в геоинформационную систему компании "Россети Северный Кавказ", которая позволяет в режиме реального времени определять, где находится в настоящее время спецтехника. Автотранспорт по районным электрическим сетям распределен в соответствии с объемом отраслевых задач, территорией обслуживания и местности.

"Случались ситуации, когда мы вынуждены были откладывать срочный ремонт оборудования из-за высокой загруженности спецтехники. Или транспорт ломался в пути - чинить приходилось по несколько часов. А люди все это время без света оставались. Теперь наши трудности позади. Для коллектива - это настоящий праздник", - поделился мнением начальник Назрановских райэлектросетей Ибрагим Арчаков.

До конца 2020 года в рамках реализации программы снижения потерь в филиал "Ингушэнерго" ожидается поступление еще 19 единиц новой спецтехники.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"