Эксперт: Россия сможет перехватить "супер-пупер" ракету США при помощи С-500

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко. По его словам, перехват подобных гиперзвуковых целей сможет осуществлять ЗРС пятого поколения С-500 "Прометей".
Этот универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата имеет повышенный потенциал ПРО с радиусом поражения около 600 километров. "Прометей" способен уничтожать боевые блоки гиперзвуковых ракет.
Впрочем, с подобной задачей могут справиться и уже имеющиеся у России комплексы.
"Стоящие на вооружении российские системы С-400 и комплексы Бук-М3 и Тор-М2 также в зоне своей ответственности могут эффективно поражать гиперзвуковые цели", - цитирует агентство своего собеседника.
Эксперт также оценил отставание США от России в области гиперзвукового оружия в несколько лет. В качестве примера он привел уже поступившие на вооружение российские гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и "Циркон", в то время как американские разработки только проходят испытания.