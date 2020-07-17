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17.07.2020,  
12:45
Текст:  Михаил Русин

Эксперт: Россия сможет перехватить "супер-пупер" ракету США при помощи С-500

К тому времени, как хваленные американские ракеты, превышающие скорость звука в 17 раз и названные президентом Дональдом Трампом "супер-пупер" ракетами, поступят на вооружение США, Россия сможет их перехватывать.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко. По его словам, перехват подобных гиперзвуковых целей сможет осуществлять ЗРС пятого поколения С-500 "Прометей".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Этот универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата имеет повышенный потенциал ПРО с радиусом поражения около 600 километров. "Прометей" способен уничтожать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Впрочем, с подобной задачей могут справиться и уже имеющиеся у России комплексы.

"Стоящие на вооружении российские системы С-400 и комплексы Бук-М3 и Тор-М2 также в зоне своей ответственности могут эффективно поражать гиперзвуковые цели", - цитирует агентство своего собеседника.

Эксперт также оценил отставание США от России в области гиперзвукового оружия в несколько лет. В качестве примера он привел уже поступившие на вооружение российские гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и "Циркон", в то время как американские разработки только проходят испытания.

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