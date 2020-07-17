Эксперт: Россия сможет перехватить "супер-пупер" ракету США при помощи С-500

К тому времени, как хваленные американские ракеты, превышающие скорость звука в 17 раз и названные президентом Дональдом Трампом "супер-пупер" ракетами, поступят на вооружение США, Россия сможет их перехватывать.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко. По его словам, перехват подобных гиперзвуковых целей сможет осуществлять ЗРС пятого поколения С-500 "Прометей".

Этот универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата имеет повышенный потенциал ПРО с радиусом поражения около 600 километров. "Прометей" способен уничтожать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Впрочем, с подобной задачей могут справиться и уже имеющиеся у России комплексы.

"Стоящие на вооружении российские системы С-400 и комплексы Бук-М3 и Тор-М2 также в зоне своей ответственности могут эффективно поражать гиперзвуковые цели", - цитирует агентство своего собеседника.

Эксперт также оценил отставание США от России в области гиперзвукового оружия в несколько лет. В качестве примера он привел уже поступившие на вооружение российские гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и "Циркон", в то время как американские разработки только проходят испытания.