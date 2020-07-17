Морская авиация получила первый самолет-амфибию Бе-200ЧС

Министерство обороны РФ получило первый самолет-амфибию Бе-200ЧС. Церемония передачи построенного на авиазаводе в Таганроге воздушного судна состоялась на территории 859-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России.

Как сообщает портал AviaPressPhoto, новый гидросамолет назван в честь летчика Александра Мамкина, который весной 1944 года эвакуировал с оккупированной гитлеровцами территории около 200 сирот и воспитателей Полоцкого детского дома №1.

Всего морская авиация ВМФ России получит три поисково-спасательных самолета Бе-200ЧС с функцией пожаротушения.

Напомним, что экипаж самолета-амфибии - два человека. На борту воздушного судна можно перевозить до 43 человек. Максимальная скорость до 700 км/ч на высоте 7000 метров. Практическая дальность полета - 3100 километров, потолок - 8100 метров, скороподъемность - 8 м/с.