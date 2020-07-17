Сериал "Чики": мыльная фитнес-опера в условиях русской южной готики

В маленьком городке на юге России три проститутки и их подруга, в прошлом тоже проститутка, успевшая отчалить в Москву, обзавестись там иномаркой и вернуться обратно, с подачи последней загораются идеей открыть в своей глухомани первый фитнес-клуб. Прямо с нуля, не имея ничего: ни стартового капитала, ни связей, ни деловой хватки, ни, будем говорить прямо, ума. С предсказуемыми в свете озвученного последствиями.

Таким образом, нашумевший отечественный сериал "Чики" уже собственное существование оправдывает - несомненной и бесспорной поучительностью. В том плане, что это поистине неиссякаемый кладезь примеров того, как не надо делать, если вы собрались вести бизнес. Не надо пренебрегать тщательным изучением документов (особенно где мелким шрифтом написано), не надо кому-либо доверять крупные суммы денег под честное пионерское без элементарной расписки, не надо вообще ни с кем и ни о чем договариваться на словах.

Не надо, короче, быть наивным простачком. Иначе вас, скорее всего, кинут. Как с незавидной регулярностью кидают героинь сериала "Чики". Которые документов не читают и деньги раздают первым встречным. А потом удивляются, почему жизнь к ним, бедняжкам, такая несправедливая. Ну точно басня: "Четыре дуры и физкультура".

Так, вприпрыжку скача по граблям, девицы мучительно преодолевают путь от мечты стать предпринимательницами к ее осуществлению. А путь этот сопряжен, помимо всего прочего, с необходимостью выполнения массы локальных задач: оформление кредита (под залог недвижимости), поиск помещения для аренды, закупка оборудования, подбор персонала и так далее. Заниматься всеми этими вещами - так себе развлечение, а наблюдать за тем, как кто-то ими занимается, немногим увлекательнее. Поэтому скучная рутина обильно сдобрена в пропорции один к десяти нажористой мыльной оперой.

У Жанны - это которая из Москвы прибыла, она во всех аспектах как бы за главную - есть малолетний сын, который любит наряжаться в женское. У сына есть биологический отец, кучерявый грек Костя с грустными щенячьими глазами, но Жанна его бранит и гонит, за исключением тех случаев, когда ей от него что-то нужно. Играет Жанну Ирина Горбачева с такой же, как у грека Кости, прической. И примерно так же, как она играет в рекламе сотового оператора. Разве что с куда более яркой экспрессией.

У остальных всё не менее сложно - с мужиками, с родственниками и вообще, но в основном с мужиками - и причудливо к тому же переплетено. Кто-то крутит шашни с бывшим одной подруги, кто-то с братом другой подруги, местным полицейским (звезда YouTube Лапенко), кто-то - с женатым батюшкой, кто-то - с уголовником-рецидивистом сугубо положительных качеств. Даже склонный к переодеваниям сын Жанны крутит - с чернобровой ровесницей. Надлежит, кстати, отметить, что сам процесс шашнекручения зачастую так или иначе неразрывно связан с водной стихией: либо это купание под романтичную музыку в водоеме, либо еще что-то подобное - но также под романтичную музыку.

Музыки вообще много, повсюду насованы микроскопические клипы - монтажные нарезки различных активностей, от похода в магазин стройматериалов до посещения спа. Что, как и упомянутая тяга к изображению водных процедур, вероятно, является частью самобытного художественного стиля. Который, в свою очередь, можно условно отнести к такому направлению, как русская южная готика. Оно, разумеется, пока не оформилось, лишь робко наметилось, но общие черты уже легко распознаются: зной, религиозность, нищета - как и в американской южной готике, вместо расизма - иные, характерные для нашей страны предрассудки, а также непростые межнациональные отношения. До кучи - казаки и колорит неповторимо вырвиглазных интерьеров.

Казаки в "Чиках" представлены усатым злыднем Данилой, агрессивным гипермаскулинным бандюганом, чья единственная функция - портить всем вокруг жизнь, а движет им запретная страсть. Родной дядя его, бизнесмен Валера (Виталий Кищенко), приходится героиням изначально сутенером, и, будучи ими почти сразу брошен, не оставляет попыток - не слишком, впрочем, настойчивых - активы свои возвратить назад, но в целом оказывается на удивление неплохим, по-своему доброжелательным человеком. Тогда как на стороне темных сил, вдобавок к племяннику сутенера и не считая эпизодических негодяев, - бородатые владельцы автомастерской.

Такое многообразие всего - персонажей и связей меж ними, дружеских, амурных, деловых и родственных, их характеров и интересов - обеспечивает широкую вариативность развития событий, дополняемую случайными непредвиденными факторами. Если барышни-компаньонки сами не лажают, если не собачатся меж собой на ровном месте (а иной раз бывает), матом крича, то обязательно приключится какое-нибудь роковое обстоятельство, или вынырнет из небытия Виктория Толстоганова в роли коварной гадины, или казак Данила придет ночью и давай непотребства творить, или еще чего. А если лажают и собачатся, то все равно чем-нибудь ситуация да усугубится втройне.

И кажется, ничего особо примечательного, концентрированные провинциальные склоки уровня шоу Андрея Малахова пополам с энтэвэшного разлива криминальными разборками: кто с кем спит, кто кому по морде дал, кто кому должен. Но вы посмотрите, какой динамической любовью к жизни наполнена каждая серия. Удовольствие тем не менее все равно не для всех, и своего низкого мыльнооперного происхождения сериал даже не пытается отрицать и ничуть не стесняется, а наоборот, подчеркивает - то прихожанин на исповеди что-то про Антонио Фагундеса бормочет, то чья-то бабка пересказывает содержание какого-то турецкого, по-видимому, хита дневного эфира. И всё ж чем ближе к финалу сезона, тем увереннее "Чики" дают жару и наглостью, нахрапом, напористостью захватывают внимание. Чем заслуживают как минимум уважения.

3.5