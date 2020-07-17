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17.07.2020,  
12:24
Текст:  Антон Валагин

В Индонезии затонул десантный корабль

Фото: José María Casanova Colorado/Wikimedia.org Фото: José María Casanova Colorado/Wikimedia.org
Фото: José María Casanova Colorado/Wikimedia.org

Десантный корабль ВМС Индонезии Teluk Jakarta затонул во вторник во время шторма. Экипаж из 55 человек спасен находившимися поблизости судами.

Фото: Минобороны Украины/Wikimedia.org
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На корабле открылось несколько течей. Экипаж некоторое время боролся за живучесть, прежде чем судно ушло под воду, пишет The Jakarta Post со ссылкой на заявление ВМС страны. Высота волн в месте катастрофы достигала четырех метров, корабль лежит на глубине 90 метров.

Большой десантный корабль Teluk Jakarta был построен в ГДР по доработанному советскому проекту 775 для ВМС Восточной Германии, спущен на воду в 1979 году и до 1990-го носил имя "Eisenhüttenstadt". После объединения Германии все 12 кораблей серии были исключены из состава ВМС, как не соответствующие стандартам НАТО, и через три года проданы Индонезии за смехотворную сумму в 1,3 миллиона долларов.

За исключением Teluk Jakarta, Teluk Berau (использовался в качестве мишени, в 2012 году уничтожен противокорабельной ракетой "Яхонт") и Teluk Peleng (затонул в 2013 году в порту Джакарты после столкновения с бетонным столбом) остальные корабли проекта находятся в строю.

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