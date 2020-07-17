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17.07.2020,  
11:15
Текст:  Светлана Цыганкова

В России создали вертолетный беспилотник "Грач"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Татьяна Андреева/РГ
Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31

Российская армия получит новый многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Грач" вертолетного типа. Его можно использовать как в качестве разведывательно-наблюдательного дрона, так и в роли грузового.

Вся информация о "Граче" представлена в материалах конкурса "Авиастроитель года", которые подготовил Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина, сообщает Defending Russia. В ближайшее время начнутся его испытания.

Беспилотник построен по классической схеме вертолета с несущим и рулевым хвостовым винтами. У него бензиновый двигатель. Весит дрон 100 килограммов. "Грач" способен доставить груз до 40 килограммов на расстояние lj 400 километров.

После проведения испытаний беспилотный летательный аппарат "Грач" поступит в войска.

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