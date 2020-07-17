В России создали вертолетный беспилотник "Грач"

Российская армия получит новый многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Грач" вертолетного типа. Его можно использовать как в качестве разведывательно-наблюдательного дрона, так и в роли грузового.

Вся информация о "Граче" представлена в материалах конкурса "Авиастроитель года", которые подготовил Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина, сообщает Defending Russia. В ближайшее время начнутся его испытания.

Беспилотник построен по классической схеме вертолета с несущим и рулевым хвостовым винтами. У него бензиновый двигатель. Весит дрон 100 килограммов. "Грач" способен доставить груз до 40 килограммов на расстояние lj 400 километров.

После проведения испытаний беспилотный летательный аппарат "Грач" поступит в войска.