Постановление правительства Вологодской области от 13 июля 2020 года № 806 "О продлении режима функционирования "Повышенная готовность" и внесении изменений в некоторые постановления Правительства области"

Правительство области постановляет:

1. Продлить режим функционирования "Повышенная готовность" по 3 августа 2020 года включительно.

2. В целях оформления листков нетрудоспособности для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции в период действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установить сроки начала и окончания режима самоизоляции: с 13 июля по 26 июля 2020 года включительно, с 27 июля по 2 августа 2020 года включительно.

3. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" следующие изменения:

3.1 пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничительные мероприятия, в том числе обязательные правила поведения граждан и организаций, определяются постановлением Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области".";

3.2 пункты 3 - 26 признать утратившими силу;

3.3 приложения 2 и 3 к указанному постановлению признать утратившими силу.

4. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области" следующие изменения:

4.1 изложить указанное постановление в следующей редакции:

"О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области

В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области Правительство области постановляет:

1. Ввести для органов управления, сил и средств Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Повышенная готовность" с 0 часов 00 минут 17 марта 2020 года до 23 часов 59 минут

3 августа 2020 года.

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Вологодской области.

3. Приостановить деятельность находящихся на территории области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации) в части осуществления ими видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года Ф 14-ст, согласно перечню (приложение к настоящему постановлению), за исключением:

организаций общественного питания, в которых организовано обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также обслуживание в сезонных (летних) некапитальных нестационарных сооружениях питания;

спортивных организаций, осуществляющих тренировочные мероприятия в рамках реализации программ спортивной подготовки с членами спортивных сборных команд Российской Федерации и Вологодской области, профессиональных спортивных клубов, при условии организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов в объеме не более 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

деятельности объектов по проведению физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе без привлечения зрителей, при условии соблюдения требований по индивидуальным и групповым занятиям не более 20 человек, с загрузкой объектов в объеме не более 50 процентов от единовременной пропускной способности открытого спортивного сооружения;

санаторно-курортных организаций, в которых организован прием пациентов (по медицинским показаниям) и сопровождающих лиц, не допуская приема лиц из других субъектов Российской Федерации;

организаций культуры, осуществляющих предоставление услуг в дистанционном виде;

организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей, в том числе лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

иных организаций, осуществляющих работу дистанционно с сохранением режима самоизоляции работников.

4. При осуществлении деятельности хозяйствующие субъекты обязаны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы соответствующей сферы деятельности, в том числе обеспечить соблюдение всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы масочного режима, дезинфекционного режима, а также режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).

При осуществлении деятельности организации торговли обязаны соблюдать предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м).

Организациям, управляющим объектами торговли (торговыми центрами, торгово-развлекательными центрами (комплексами), а также хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, не допускать деятельность кинотеатров (кинозалов), детских развлекательных центров, детских игровых комнат, объектов общественного питания, находящихся на территории объекта торговли.

Организациям, оказывающим услуги населению, обеспечить соблюдение персоналом температурного режима, режима проветривания, масочного режима, проведение дезинфекции в помещениях.

Организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, независимо от организационно-правовой формы организовать проведение дезинфекционных мероприятий в салонах общественного транспорта, а также обеспечить наличие материалов наглядной агитации о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в салонах общественного транспорта.

При осуществлении деятельности в музеях допускается прием индивидуальных посетителей, проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек, запрещается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями.

В библиотеках обслуживание читателей осуществляется путем предварительной записи без посещения абонемента и читального зала.

5. Не допускается обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания, в общественном транспорте, в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

6. Обязать не покидать места изоляции:

лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, обязанных выполнять требования по изоляции в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия;

лиц с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при наличии симптоматики инфекционного заболевания, в том числе респираторного характера, или с клиникой внебольничной пневмонии;

лиц с лабораторно подтвержденным диагнозом заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), находящихся в режиме изоляции;

лиц, контактировавших с лицами с лабораторно подтвержденным диагнозом заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

7. Рекомендовать лицам с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев вынужденного выхода из дома.

8. Обязать:

8.1 граждан:

соблюдать масочный режим, в том числе при проезде на транспорте, посещении организаций, деятельность которых не приостановлена, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных общественных мест;

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

при занятии физкультурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях, соблюдать социальную дистанцию между занимающимися не менее 5 метров;

при прогулках на улице соблюдать социальное дистанцирование, исключать посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок, а также осуществлять прогулки не более 2 человек вместе;

8.2 органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования.

9. Работодателям, организующим работы вахтовым методом:

обеспечить отправку сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом на территории области, а также сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом на других территориях и планируемых к размещению на территории области, при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных результатов исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) по результатам лабораторного обследования не более чем за 5 суток до прибытия на территорию области с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечить после доставки на территорию области сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом, их размещение в местах временного пребывания - специально приспособленных помещениях, предназначенных для наблюдения за здоровьем работников, функционирующих по типу обсерваторов, с предварительным согласованием указанных мест временного размещения с Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области;

обеспечить уведомление местной администрации соответствующего муниципального района о местах временного размещения сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом на территории области, а также сотрудников, привлекаемых к работам вахтовым методом на других территориях и планируемых к размещению на территории области, не менее чем за 2 рабочих дня до дня их размещения;

обеспечить допуск сотрудников к работе вахтовым методом на территории области по истечении 14 дней после помещения их на необходимую изоляцию (обсервацию).

Местная администрация соответствующего муниципального района уведомляет Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории области о местах временного размещения работников, указанных в абзаце втором настоящего пункта, не менее чем за 2 рабочих дня до дня их размещения.

10. Запретить на территории Вологодской области:

проведение массовых мероприятий;

проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха детей и их оздоровления, за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с постановлением Правительства области об особенностях проведения детской оздоровительной кампании в Вологодской области в 2020 году, в том числе:

- мероприятий, проводимых в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей, в том числе лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

- мероприятий по подготовке к оздоровительной кампании 2020 года (в том числе по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; частичной оплате стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления);

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан;

курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

11. Приостановить на территории Вологодской области:

проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних;

проведение периодических медицинских осмотров, за исключением периодических медицинских осмотров работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.

12. Органам исполнительной государственной власти области:

ограничить проведение совещаний, семинаров, обучающих мероприятий в очной форме, по возможности проводить совещания, семинары, обучающие мероприятия в режиме видеоконференцсвязи;

принять меры по обеспечению соблюдения режима самоизоляции на дому государственными гражданскими служащими области, вернувшимися из зарубежных поездок, на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

ограничить командировки государственных гражданских служащих области за пределы Вологодской области, Российской Федерации.

13. Органам местного самоуправления муниципальных образований области:

ограничить проведение совещаний, семинаров, обучающих мероприятий в очной форме, по возможности проводить совещания, семинары, обучающие мероприятия в режиме видеоконференцсвязи;

принять меры по обеспечению соблюдения режима самоизоляции на дому муниципальными служащими, вернувшимися из зарубежных поездок, на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

ограничить командировки муниципальных служащих за пределы соответствующего муниципального образования, Вологодской области, Российской Федерации.

14. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Вологодской области:

ограничить проведение совещаний, семинаров, обучающих мероприятий в очной форме, по возможности проводить совещания, семинары, обучающие мероприятия в режиме видеоконференцсвязи;

ограничить командировки работников за пределы Вологодской области, Российской Федерации;

принять меры по обеспечению соблюдения режима самоизоляции на дому работниками, вернувшимися из зарубежных поездок, на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

установить режим гибкого рабочего времени для работников, чьи дети находятся на карантине, каникулах;

не проводить корпоративные мероприятия в коллективах;

информировать работников о необходимости воздержаться от выезда за рубеж при планировании отпусков;

перевести работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Вологодской области, на дистанционную форму работы при наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения при этом бесперебойного осуществления соответствующих видов деятельности.

15. Департаменту образования области (Е.О. Рябова) обеспечить:

15.1 в подведомственных учреждениях дополнительного образования области, за исключением АОУ ДО ВО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесная сказка", реализацию дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий;

15.2 в подведомственных общеобразовательных учреждениях области, за исключением КОУ ВО "Вечерняя (сменная) школа № 1", КОУ ВО "Вечерняя (сменная) школа № 2", БОУ ВО "Специальное учебно-воспитательное учреждение (закрытого типа)", - организацию проведения в рамках основной образовательной программы по программам среднего общего образования общеобразовательных организаций консультаций по подготовке выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации.

16. Департаменту образования области (Е.О. Рябова), Департаменту культуры и туризма области (В.А. Осиповский), департаменту здравоохранения области (С.П. Бутаков) организовать дистанционно прием документов от абитуриентов на образовательные программы среднего профессионального образования на 2020 - 2021 учебный год.

17. Образовательным организациям высшего образования перейти на реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.

18. Органам местного самоуправления муниципальных образований области:

в подведомственных общеобразовательных учреждениях организовать проведение в рамках основной образовательной программы по программам среднего общего образования общеобразовательных организаций консультаций по подготовке выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации;

определить перечень подведомственных образовательных организаций дополнительного образования, в которых будет установлена реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий (далее - перечень);

обеспечить в подведомственных учреждениях дополнительного образования области, определенных перечнем, реализацию дополнительных образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий;

обеспечить максимальный охват занятостью обучающихся посредством реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а также дополнительных общеобразовательных программ в дистанционном формате;

обеспечить работу муниципальных образовательных организаций, организаций культуры, физической культуры и спорта в дистанционном формате в целях организации занятости обучающихся;

обеспечить 100-процентную занятость детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

19. Департаменту физической культуры и спорта области (С.Р. Фокичев):

запретить выезд членов сборных команд области за пределы области для участия в соревнованиях и тренировочных мероприятиях;

запретить проведение календарных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории области;

организовать предоставление дополнительного образования, реализацию программ спортивной подготовки, программ воспитания и социализации, мероприятий и активностей с обучающимися в дистанционном формате на базе учреждений физической культуры и спорта;

не допускать выездов групп детей из числа обучающихся подведомственных учреждений на отдых и оздоровление в другие субъекты Российской Федерации и за пределы Российской Федерации.

20. Департаменту культуры и туризма области (В.А. Осиповский) в отношении подведомственных учреждений области:

запретить проведение театрально-концертных мероприятий на территории области, за исключением мероприятий, проводимых с применением дистанционных технологий;

приостановить допуск посетителей в организации, осуществляющие выставочную деятельность, за исключением музеев;

приостановить командировки и гастроли коллективов;

не допускать организацию выездов групп детей из числа обучающихся подведомственных учреждений на отдых и оздоровление в другие субъекты Российской Федерации и за пределы Российской Федерации.

21. Департаменту социальной защиты населения области (А.В. Ершов):

21.1 ввести ограничительные (карантинные) мероприятия в организациях социального обслуживания области с круглосуточным пребыванием граждан (включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, за исключением периодов выбытия всех воспитанников в организации отдыха и оздоровления), в том числе организовать введение режима самоизоляции работников, непосредственно обеспечивающих круглосуточное пребывание граждан, по месту нахождения организации в свободное от выполнения трудовой функции время;

21.2 при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания:

принять меры по минимизации контактов специалистов социально-реабилитационных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов, отделений по работе с семьей и детьми с пожилыми гражданами, инвалидами, детьми и их законными представителями;

организовать дистанционное с использованием интернет-технологий оказание социально-правовых, социально-педагогических, социально- психологических услуг, консультационной помощи, содействие родителям (законным представителям) в организации досуга и занятости детей и подростков из числа получателей социальных услуг;

ввести ограничительные (карантинные) мероприятия в отделениях социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий;

21.3 принять меры по минимизации контактов социальных работников при предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому:

с пожилыми гражданами;

с лицами, прибывшими из других регионов Российской Федерации, в течение 14 суток с даты их прибытия на территорию области;

21.4 принять меры по минимизации контактов специалистов отделений срочного социального обслуживания с гражданами при предоставлении срочных социальных услуг.

22. Департаменту экономического развития области (Е.А. Климанов) совместно с Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (С.Е. Поромонов) осуществлять мониторинг розничных цен на продовольственные товары и предметы первой необходимости, а также запасов продовольственных товаров и предметов первой необходимости на складах региона.

В случае значительного изменения текущей ситуации формировать предложения по ее стабилизации.

23. Департаменту здравоохранения области (С.П. Бутаков) обеспечить:

выдачу гражданам листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации в случаях, установленных федеральными нормативными правовыми актами;

организацию работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами;

прием на "горячую линию" департамента здравоохранения области сообщений от лиц, прибывших на территорию Российской Федерации, о возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, а также сведений от граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о месте и датах их пребывания за рубежом, возвращения, контактной информации;

организацию обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) не реже одного раза в 14 дней работников, указанных в подпункте 21.1 пункта 21 настоящего постановления, - в период действия режима самоизоляции;

оказание содействия, организационно-методической помощи по вопросам подготовки медицинских пунктов организаций отдыха детей и их оздоровления;

содействие в организации обследования работников, направляемых на работу в организации отдыха детей, методом иммуноферментного анализа на наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа до начала работы в организации отдыха детей и их оздоровления;

установление порядка маршрутизации и особенностей эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в медицинские организации и закрепление медицинских организаций за каждой оздоровительной организацией;

организацию работы медицинских организаций стационарного типа в режиме инфекционного стационара.

24. Управлению записи актов гражданского состояния области (С.Е. Костоусов) производить государственную регистрацию заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных.

25. Руководителям медицинских организаций области, организаций социального обслуживания, образовательных организаций:

25.1 прекратить допуск посетителей в стационары и организации с круглосуточным пребыванием детей и взрослых (дома ребенка, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и другие);

25.2 обеспечить:

25.2.1 соблюдение температурного режима, режима проветривания, проведение дезинфекции, соблюдение персоналом масочного режима;

25.2.2 проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых облучателей;

25.2.3 своевременную изоляцию больных с симптомами при подозрении на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

25.2.4 проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении (подозрении) больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

26. Руководителям медицинских организаций области:

26.1 обеспечить оказание качественной помощи больным (при подозрении на заболевание) новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с целью предупреждения развития осложнений, своевременную госпитализацию больных с клиническими формами заболевания, а также всех больных из учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в специальные стационары, а также преимущественное обслуживание населения на дому;

26.2 предусмотреть перепрофилирование коечного фонда в бюджетных учреждениях здравоохранения области для госпитализации больных (при подозрении на заболевание) новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

26.3 обеспечить принятие дополнительных мер по недопущению внутрибольничных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

26.4 обеспечить проведение первичных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

26.5 обеспечить оказание медицинской помощи гражданам без участия медицинских работников, с которыми заключены трудовые договоры по совместительству (внешнему) или гражданско-правовые договоры, за исключением медицинских работников, привлекаемых для оказания:

скорой медицинской помощи;

медицинской помощи в травматологических пунктах;

медицинской помощи в экстренной и неотложной форме в условиях стационара;

медицинской помощи при лечении и диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

26.6 обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение противоэпидемических мероприятий в случаях выявления и транспортирования умерших лиц за пределами медицинских организаций.

27. Руководителям аптечных организаций независимо от организационно-правовой формы принять меры по обеспечению наличия запаса лекарственных препаратов для профилактики и лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также средств индивидуальной защиты.

28. Органам местного самоуправления области в соответствии с их полномочиями, руководителям организаций независимо от формы собственности принять своевременные и исчерпывающие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), оказывать содействие лечебно-профилактическим учреждениям и органам, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в соответствии с графиком, согласованным с органами местного самоуправления городских округов, городских или сельских поселений.

29. Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов:

29.1 в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации принимать дополнительные меры в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер;

29.2 обеспечить проведение необходимых противоэпидемических мероприятий при организации погребения лиц, умерших в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

30. Рекомендовать средствам массовой информации, собственникам мультимедийных экранов в транспорте, на промышленных предприятиях, а также информационных экранов МЧС и рекламных конструкций в городах усилить работу по информированию населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19).

31. Установить, что режим функционирования "Повышенная готовность", установленный пунктом 1 настоящего постановления, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации может быть продлен либо отменен досрочно.

32. В период действия режима функционирования "Повышенная готовность" Департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области (Е.М. Мазанова), Департаменту экономического развития области (Е.А. Климанов), Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды области (Д.А. Банников), Департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области (О.Н. Кислицын), Департаменту сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (С.Е. Поромонов), Комитету гражданской защиты и социальной безопасности области (А.В. Колычев), Управлению государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (Ю.В. Неробов), Государственной жилищной инспекции области (В.В. Токарев) обеспечить реализацию исполнения полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

33. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области (В.Н. Пестерев) и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области (С.В. Иванов) оказывать содействие лечебно-профилактическим учреждениям и органам, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий.

34. Органам исполнительной государственной власти области обеспечить реализацию настоящего постановления в подведомственных учреждениях.

35. Координацию деятельности органов управления, сил и средств Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства области.

36. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, председателя Правительства области А.В. Кольцова.

Справку об исполнении постановления представить к 1 сентября 2020 года.

37. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.";

4.2 дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Абзац третий пункта 1.1 Положения об организации работы обсерваторов на территории области, утвержденного постановлением Правительства области от 18 мая 2020 № 544 "О создании и организации функционирования обсерваторов на территории области", изложить в следующей редакции:

"лиц, указанных в пункте 6 постановления Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области", обязанных выполнять требования по изоляции в условиях обсерватора.".

6. Постановление Правительства области от 28 апреля 2020 года № 484 "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для въезда на территорию Вологодской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" признать утратившим силу.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников

Приложение к постановлению Правительства области от 13.07.2020 № 806

"Приложение к постановлению Правительства области от 16.03.2020 № 229"

Перечень видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

Наименование ОКВЭД / Коды ОКВЭД (с включением группировок по детализации ВЭД)

Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность зоопарков 91.04.1

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3"







