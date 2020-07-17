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Вышел русский трейлер мелодрамы Ванессы Йопп "Любовь между строк"

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    17.07.2020, 11:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Capella Film опубликован локализованный трейлер немецкой мелодрамы "Любовь между строк" ("Лучшее средство против северного ветра", Gut gegen Nordwind). С уверениями, что зрителя ждет "одна из самых необычных историй любви нашего времени".

Фото: youtube.com/ more tv
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Синопсис такой: случайно поставленный пробел меняет не только адресата в электронной переписке, но и всю жизнь Эммы (Нора Чирнер, "Красавчик", "Красавчик 2"). Которая становится для Лео (Александр Фелинг, "Бесславные ублюдки") таинственной незнакомкой из Сети, и незнакомка эта "интригует и влечет".

Любовь молодых людей вскорости "расцветает на виртуальном острове"… но что произойдет, когда они встретятся в реальности?

В основе - бестселлер Габи Шустер 2005 года. Режиссер - Ванесса Йопп ("Сумасшедшее Рождество", сериал "Место преступления").

В кино - с 6 августа. Там и узнаем, видимо, обстоятельный ответ на этот жгучий вопрос.

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