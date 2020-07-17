Вышел трейлер ситкома о футболе "Тед Лассо"

На YouTube-канале Apple TV опубликован трейлер, похоже, довольно симпатичного комедийного сериала сервиса "Тед Лассо" (Ted Lasso).

Интрига которого в следующем: тренера по американскому футболу локальной студенческой команды из Канзаса (Джейсон Судейкис) нанимают на работу в английский профессиональный футбольный клуб. При этом происходит путаница, ведь Тед совершенно ничего не смыслит в "нормальном" футболе, то есть не в этом своем костоломном американском аналоге регби.

Судейкис - сценарист и сопродюсер. Ждем прорву стереотипных шуточек про быт и нравы англичан.

Премьера - 14 августа. В стартовом сезоне анонсированы десять эпизодов.