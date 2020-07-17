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Вышел трейлер ситкома о футболе "Тед Лассо"

Новости
    17.07.2020, 11:27
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Apple TV Фото: youtube.com/ Apple TV
Фото: youtube.com/ Apple TV

На YouTube-канале Apple TV опубликован трейлер, похоже, довольно симпатичного комедийного сериала сервиса "Тед Лассо" (Ted Lasso).

Фото: kinopoisk.ru
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Интрига которого в следующем: тренера по американскому футболу локальной студенческой команды из Канзаса (Джейсон Судейкис) нанимают на работу в английский профессиональный футбольный клуб. При этом происходит путаница, ведь Тед совершенно ничего не смыслит в "нормальном" футболе, то есть не в этом своем костоломном американском аналоге регби.

Судейкис - сценарист и сопродюсер. Ждем прорву стереотипных шуточек про быт и нравы англичан.

Премьера - 14 августа. В стартовом сезоне анонсированы десять эпизодов.

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