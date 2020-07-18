Битва при Ларге: как рождалась русская военная доктрина

18 июля 1770 года русское войско под предводительством великого полководца графа Петра Румянцева разгромило значительно превосходящие по численности силы османов. Эта победа показала, что военное искусство важнее, чем сила и мощь грозной, но плохо обученной армии.

Через 20 дней после памятного сражения у Рябой Могилы, которое отличалось не масштабом, но примененными тактическими новшествами, генерал Румянцев одержал еще более эффектную победу у реки Ларга. Еще две недели спустя его ждет громкая победа в сражении под Кагулом: эти три битвы положили начало использованию нелинейной тактики и позволили Румянцеву встать в один ряд с Суворовым в качестве отца русской военной доктрины.

В чем состояло то самое тактическое новаторство Румянцева, которое в итоге принесло ему победу? Он отказался от построения войска в одно большое каре, разбив его на несколько дивизионных и полковых, которые были более мобильны и могли действовать автономно друг от друга. Граф сделал ставку на выучку солдат, предоставив им возможность проявлять инициативу. Перед фронтом каре на передовых позициях действовал рассыпной строй егерей.

Численность войска неприятеля к началу битвы при Ларге составляла 80 тысяч человек. Они расположились на укрепленных позициях за рекой, участок находился достаточно высоко и позволял хорошо просматривать окрестности.

Под командованием Петра Александровича Румянцева было 38 тысяч солдат. Русские превосходили лишь количеством артиллерийских орудий. Несмотря на значительный перевес противника, Румянцев решил атаковать первым. Нападение было неожиданным: русское войско начало наступление с фланга в ночь на 18 июля. Генерал приказал не тушить костры, разведенные с вечера в лагере. Это позволило усыпить бдительность неприятеля, полагавшего, что русские находятся на своих позициях.

Увидев русскую армию, незаметно переправившуюся через Ларгу к флангу, командование турков начало спешно перебрасывать войско и артиллерию с фронта на атакующих. Это позволило шести отдельным каре из русских солдат ворваться в лагерь врага прямо с фронта. Турки пытались подключить артиллерию, но захваченные врасплох артиллеристы действовали неэффективно. В сражение двинулась вторая линия русских: сила удара значительно возросла. Ошарашенные турки к полудню 18 июля бежали, бросив всю артиллерию и богатый обоз. В сражении погибло свыше тысячи солдат неприятеля, вдвое больше оказались в плену, потери русской армии - 29 убитых и 61 раненый.

- Неприятель с таковыми великими силами имел лагерь на превысокой и неприступной горе с обширным ретраншаментом, и его канонада командовала всею окрестностию. Но чего не может преодолеть воинство, усердствующее к славе своей монархини! Мы, несмотря на все сии выгодные позиции, на рассвете с разных сторон поведши атаку, выбили штурмом неприятеля из всего его лагеря, поражая сопротивляющихся и брав одно за другим укрепления, коих было в оном четыре, - писал граф в реляции императрице Екатерине II о сражении.

Битва при Ларге подкосила моральных дух турецкой армии и укрепила веру русских в свои силы. В сочетании с новой тактикой это заложило основу для успешного исхода одного из ключевых сражений русско-турецкой войны 1768-1774 годов: битвы при Кагуле, которая стала крупнейшей победой над турецкой армией в Европе.