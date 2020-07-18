"Кашемир и шелк" начал сотрудничество с LG для обеспечения более безопасного шопинга

Бутик "Кашемир и шелк" в московской галерее "Времена Года" начал сотрудничество с компанией LG, чтобы шопинг для посетителей стал еще более безопасным. Дезинфекция поверхностей и ношение масок с перчатками - это минимум, необходимый в торговой сфере сегодня. "Кашемир и шелк" решил добавить к этому дезинфекцию вещей при помощи LG styler. LG styler - это система по уходу за вещами, которая их отпаривает и разглаживает, а кроме того дезинфицирует и уничтожает возможные вирусы.

Все вещи, представленные в бутике "Кашемир и шелк" во "Временах Года", проходят регулярную дезинфекцию и обработку устройством LG Styler.

Система LG Styler при помощи пара быстро и эффективно освежает вещи, устраняет неприятные запахи, вирусы и аллергены, качественно и бережно высушивает даже самые деликатные ткани. Благодаря зеркальной двери LG Styler способен заменить зеркало в гардеробной. В основе системы лежит технология пара LG TrueSteam, которая устраняет более 99,9% микробов и бактерий. Благодаря системе подвижных вешалок с размещением до 5 предметов одежды LG Styler "встряхивает" складки и устраняет неприятные запахи. Сушка тепловым насосом очень деликатна.

Кстати, у пользователей такой системы есть возможность программировать и управлять LG Styler со своих смартфонов, в том числе удаленно, что очень удобно в домашних условиях.