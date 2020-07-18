Ледокол в обмен на истребители: Вашингтон и Хельсинки готовят сделку

Сообщение о предстоящей закладке в России на дальневосточной верфи "Звезда" атомного суперледокола "Лидер" неожиданным образом аукнулось в США и рикошетом долетело в Финляндию.

"Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире, - заявил американский президент на встрече с военными во Флориде. - Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще десять ледоколов. У нас сейчас только один, а у России - сорок...".

Как считал и что с чем сравнивал непредсказуемый Дональд Трамп, угадать невозможно, но пояснить необходимо. На "Балтийском заводе" в Петербурге, а теперь и на новой верфи "Звезда" в Приморье Россия строила и будет строить мощные ледоколы, прежде всего атомные, для обеспечения надежной проводки судов по трассе Севморпути, продления навигации и расширения судоходства в восточном секторе Арктики, где ледовая обстановка всегда наиболее тяжелая.

А ледоколы под американским флагом, о которых вел речь Трамп, - это по существу военные корабли, которые принадлежат службе Береговой охраны США. Помимо мощных дизелей и прочного корпуса они несут на борту много специального оборудования исключительно военного назначения. В том числе для того, чтобы собирать и передавать разведывательную информацию, поддерживать защищенную связь с ударными кораблями ВМС США, ставить при необходимости различные виды радиопомех, обеспечивать целеуказание. И цена такой начинки может достигать 30 и более процентов от стоимости всего ледокола.

Во второй половине 1970-х Береговая охрана США получила два "тяжелых" (по американской классификации) ледокола: Polar Star ("Полярная звезда") и Polar Sea ("Полярное море"). Назначенный ресурс - тридцать лет - они давно выходили. После аварии главной энергетической установки в 2011 году Polar Sea встал на прикол и какое-то время служил источником запчастей для Polar Star.

Последние двадцать лет (с 2000 года) главным вездеходом Береговой охраны США служит ледокол Healy, на котором развернуто пять исследовательских лабораторий. Водоизмещение у него (16 тысяч тонн) больше, чем у Polar Star и Polar Sea, а ледопроходимость слабее - максимум 1,6 метра. В Антарктиду Healy не ходит, а к Северному полюсу в 2015 году пробился - в рамках поддержки международной научной программы GEOTRACES, в которой российские ученые тоже участвуют.

Вот этот "парк" ледоколов и собираются обновлять-пополнять в США. А цель сомнения не вызывает - сдерживать и контролировать растущее российское присутствие в Арктике. Как справедливо заметили коллеги в "Коммерсанте", для России вывод на трассы Севморпути современных атомных ледоколов для поддержания круглогодичной навигации - "это инструмент развития своей экономики, американские ледоколы - это инструмент поддержания американского влияния".

У России, разумеется, тоже есть морская Пограничная служба, а в ее составе сторожевые корабли усиленного ледового класса и даже ледоколы. Но речь сегодня о другом - кто и с какими целями намеревается идти в Арктику. И кого видит в союзниках.

Месяц назад президент Трамп отдал указание разработать программу по развертыванию полярного флота из ледоколов к октябрю 2028 года. И тогда же, в июне 2020-го, на церемонии смены командующего Береговой охраной США, которая является таким же видом вооруженных сил как сухопутные войска, ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты, заявил, что эта служба получит "свой первый за последние 40 лет тяжелый ледокол".

А на недавней встрече во Флориде рассказал, что США сейчас обсуждают возможность строительства ледоколов по низкой цене. "Гораздо дешевле, чем это было. Это вас удивит", - передают агентства интригующие слова Дональда Трампа.

Разгадка их кроется, возможно, в сообщении из Хельсинки. Как передает оттуда РИА Новости, сразу два финских издания - Ilta-Lehti и Ilta-Sanomat - прогнозируют, что верфи Финляндии с большой вероятностью могут быть выбраны для строительства новых ледоколов по заказу США.

Газета Ilta-Sanomat в этой связи напоминает, что "финские ноу-хау в области ледоколов были продемонстрированы, например, на встрече президентов Саули Ниинисте и Дональда Трампа в октябре прошлого года. У американцев есть интерес к теме, а у Финляндии есть опыт в этой области".

"Объявление Белого дома, - вторит Ilta-Lehti, - станет музыкой для многих ушей в Финляндии, которая уже не первый год пытается продавать или сдавать в аренду США свои ледоколы".

Но самое интересное дальше: вероятность того, что Финляндия будет выбрана в качестве площадки для строительства новых ледоколов по заказу США, определенно возрастет, если власти в Хельсинки сделают выбор в пользу американских фирм Boeing и Lockheed Martin при закупке новых истребителей для финских ВВС.

В Минобороны Финляндии рассматривает пять вариантов: Boeing F/A-18 Super Hornet, Lockheed Martin F-35 (оба - США), Dassault Rafale (Франция), Eurofighter Typhoon (Великобритания) и Saab Gripen (Швеция). И всем пяти производителям Финляндия уже направила через правительства этих стран приглашения к участию в тендере на поставку боевых машин для национальных ВВС.

По условиям тендера новые истребители должны прибыть в Финляндию в 2025-2030 годах. А поддержанная Конгрессом США программа строительства ледоколов, проводит аналогию РИА-Новости, рассчитана до 2029 года.