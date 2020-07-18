Опубликовано видео внезапной проверки войск

В интернете появилось видео приведения в высшую степень боевой готовности и выхода в назначенные районы войск, привлеченных к внезапной проверке.

Ролик размещен на YouTube-канале Минобороны России. На видео, в частности, показаны действия различных видов боевой техники.

Как отмечает оборонное ведомство, в проверке задействованы воинские части и подразделения, а также корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии и авиационные соединения. Они совершили марши, вышли в назначенные районы и передислоцировались на оперативные аэродромы.

При этом отрабатывалось отражение воздушного нападения и противодействие вражеским диверсантам. Также проводилась инженерная разведка на маршрутах.

Сообщается, что к внезапной проверке привлечено около 150 000 военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, более 26 000 единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Предполагается, что войска, в которых проводится проверка, будут участвовать в более чем пятидесяти учениях. При этом задействуются 35 полигонов и участков местности, а также 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

Войска действуют под наблюдением офицеров генштаба.