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18.07.2020,  
10:17
Текст:  Руслан Мельников

Опубликовано видео внезапной проверки войск

Фото: Минобороны РФ
Войска Южного и Западного военных округов подняты по тревоге

В интернете появилось видео приведения в высшую степень боевой готовности и выхода в назначенные районы войск, привлеченных к внезапной проверке.

Ролик размещен на YouTube-канале Минобороны России. На видео, в частности, показаны действия различных видов боевой техники.

Как отмечает оборонное ведомство, в проверке задействованы воинские части и подразделения, а также корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии и авиационные соединения. Они совершили марши, вышли в назначенные районы и передислоцировались на оперативные аэродромы.

При этом отрабатывалось отражение воздушного нападения и противодействие вражеским диверсантам. Также проводилась инженерная разведка на маршрутах.

Сообщается, что к внезапной проверке привлечено около 150 000 военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, более 26 000 единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Предполагается, что войска, в которых проводится проверка, будут участвовать в более чем пятидесяти учениях. При этом задействуются 35 полигонов и участков местности, а также 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

Войска действуют под наблюдением офицеров генштаба.

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