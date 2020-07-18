На Северном Кавказе в ходе проверки развернули атомные минометы

В ходе внезапной проверки боевой готовности в Ингушетии произошло развертывание подразделений артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии. Дивизионы совершили марш на позиции для выполнения боевых задач.

"По замыслу операции огневой удар одновременно нанесут подразделения реактивных систем залпового огня "Ураган" и дивизионы "Смерч" при поддержке подразделений артиллерии большой мощности, в том числе 240-мм самоходных минометов "Тюльпан" и 203-мм самоходных пушек "Малка", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Отметим, что огневой мощи минометов самого крупного в российской армии калибра достаточно для уничтожения зарытых глубоко в землю железобетонных бункеров. Пятиметровое орудие отправляет 230-килограммовые мины размером с человека на расстояние в 20 километров. Помимо обычных боеприпасов, в арсенал "Тюльпана" входят термоядерные мины мощностью две килотонны.

Во время маневров артиллерийские части и колонны мотострелков с воздуха прикрывали свыше 50 ударных вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, в том числе вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35. Кроме того, 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации готовы к перелету на полевые аэродромы.

Одновременно с сухопутными частями происходило развертывание морской пехоты и кораблей Каспийской флотилии. В проверке, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе "Татарстан",корветов "Астрахань", "Углич", "Волгодонск" и "Махачкала".