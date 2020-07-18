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Создатели "Мстителей" снимут Гослинга в самом дорогом фильме Netflix

Новости
    18.07.2020, 13:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix продолжает наращивать мощности: сервис готов выделить двести миллионов долларов на сверхамбициозный полнометражный проект, которым займутся Энтони Руссо и Джо Руссо, режиссеры линейки блокбастеров "Мстители".

Фото: youtube.com
"Гус" из сериала "Во все тяжкие" может сыграть во вселенной Marvel

Как заверяет Deadline, согласие братьев не просто получено - они пышут неслыханным энтузиазмом и уже строят ветвистых планов громадьё.

Ценно: главные роли в картине под названием "Серый человек" (The Gray Man) сыграют Райан Гослинг и Крис "Капитан Америка" Эванс.

Сюжет, в основе которого - роман 2009 года Марка Грини, строится вокруг противостояния бывшего оперативника ЦРУ Корта Гентри (Гослинг), продавшегося в наемные убийцы, и экс-коллеги Гентри по разведывательному ведомству Ллойда Хансена (Эванс), который отступника выслеживает теперь по всему миру.

Фото: kinopoisk.ru
Премьера сериала "Сокол и Зимний солдат" перенесена из-за пандемии

При этом режиссеры комментируют происходящее в том духе, что собираются создать фильм, запросто конкурирующий с прокатными лентами, а Гослинг и Эванс - команда мечты. Так что, скорее всего (да еще при таком бюджете), поставленная цель видится вполне достижимой.

Более того, в перспективе у них - создание франшизы, развернутой до масштабной киновселенной с персонажем Гослинга по ее центру.

Сроки релиза не обозначены.

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