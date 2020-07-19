Анзор Кавазашвили: Возраст мне не мешает

19 июля 80 лет исполняется легендарному вратарю Анзору Кавазашвили. Он был участником двух чемпионатов мира, в 1966 году вместе с советской командой стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира.

Анзор Кавазашвили дважды становился чемпионом СССР в составе "Спартака" и "Торпедо", дважды признавался лучшим вратарем страны. В канун 80-летия с легендарным футболистом пообщался корреспондент "РГ".

Анзор Амберкович, сегодня у вас юбилей. Разрешите вас поздравить.

Анзор Кавазашвили: Спасибо огромное "Российской газете", что не забываете обо мне! Очень приятно. Честно говоря, я люблю праздники и всегда к ним серьезно готовлюсь. В этот день могу собрать всех своих самых близких людей, которых уважаю и ценю. Но в этот раз все мои попытки собрать всех в ресторане по понятной причине не увенчались успехом. Коронавирус все планы нарушил. Все мои друзья из мира медицины, замечательные академики, включая Лео Бокерия, с которым я дружу уже долгие годы, посоветовали мне отложить праздник до осени. Скрипя сердцем, мне пришлось согласиться, ведь здоровье стоит на первом месте. Но есть и положительные моменты. В пятницу мне звонил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он был огорчен тем, что 19 июля не сможет посетить мой юбилей, поскольку в этот день должен быть по работе в Санкт-Петербурге на кубковом матче между "Зенитом" и "Спартаком".

Что бы вы хотели себе пожелать?

Анзор Кавазашвили: Я хочу пожелать не только себе, но и всем россиянам, чтобы в нашей стране было спокойствие, закончились все эти болезни. Чтобы мы могли с вами встречаться и дискутировать, например, о футболе. Смогли поспорить о том, какой у нас замечательный или не очень чемпионат. Хочется этого, а в остальном меня окружают заботливые, любящие люди. А возраст? Он мне никак не мешает (смеется).

У вас была славная игровая карьера. Есть ли матч, который вспоминаете до сих пор?

Анзор Кавазашвили: Увы, я сразу же вспоминаю тот матч против Уругвая на чемпионате мира. Та игра и то поражение стоили мне карьеры классного вратаря. Из-за того проклятого гола после ошибки судьи, не заметившего, что мяч покинул пределы поля, я лишился титула лучшего вратаря мира. И приехав на родину, рыдал. Вот это - самое страшное в карьере. Хотя жаловаться на судьбу я не имею права. Футбол принес мне успех в жизни, для невысокого вратаря, а мой рост около 178 см, я добился много. На фоне тех же Яшина, Рудакова и многих других, рост которых под два метра, я смог получить право проводить матчи-открытия двух чемпионатов мира. Представляете, как это почетно. И бронзовая награда 1966 года - это успех, который до сих пор не повторен. Я единственный в мире вратарь - грузин, который имеет бронзовую награду чемпионатов мира! В Батуми построили стадион и люди собрали подписи, чтобы его назвали моим именем. И они меня в 2013 году сделали почетным гражданином города Батуми. Это приятно.

Вратарь - это профессия, требующая спокойствия на поле. А тут вратарь - человек с горячим темпераментом.

Анзор Кавазашвили: Хороший вопрос. В Англии у нас был старшим тренером Николай Петрович Морозов. И он всегда удивленно говорил при всех: "Анзор, я не могу тебя понять. Ты эмоциональный, темпераментный, горячий. Кровь кипит! Но тебя хоть на ветку посади, ты спокойно уснешь". А у меня была очень хорошая нервная система. И мандража, который присущ многим вратарям, у меня практически не бывало. Даже если я начинал нервничать, то во время разминки все проходило.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Вратарь - это самая главная позиция на поле?

Анзор Кавазашвили: Это особая позиция. Вратари - это самые умные, спокойные, расчетливые, выдержанные и уверенные игроки на поле. И они являются главнейшим ядром футбольной команды, связывая все линии от защиты до атаки. Посмотрите, если у команды классный вратарь - это классная команда. Если вратарь - не очень, то и команда будет такой же. Вот поэтому Леву Яшина очень любили наши футболисты. Они ему верили и выходили на поле с чувством уверенности в своем вратаре. И в процессе нашей с ним совместной работы эта уверенность передалась от Яшина мне.

За прошедшие годы действия вратарей сильно поменялись. Кому было тяжелее - вам или нынешнему поколению?

Анзор Кавазашвили: Сейчас у наших вратарей стало меньше работы. Раньше мы все больше играли на выходах. При навесах выходили на все мячи, стараясь помочь защитникам. А это было очень непросто, особенно мне с моим ростом. Ведь там здоровые ребята приходили потолкаться… Сейчас же стражи ворот стали реже играть на выходах. Лев Иванович Яшин выходил до 11-метровой отметки, он приучил этому и меня.

Кого отметите из российских современных вратарей? Может быть, замечаете, что кто-то похож на вас?

Анзор Кавазашвили: Нынешние ребята все выше меня на голову, а то и больше. По характеру отмечу Игоря Акинфеева - он с 17 лет в ЦСКА занял место основном составе, долгое время был первым номером сборной. И имел мужество объявить об уходе из сборной. Жаль, что после него сейчас нет ни одного такого же классного российского вратаря. Гилерме, конечно, молодец, но ему уже за 30 лет. Андрей Лунев, Матвей Сафонов и спартаковец Максименко пока еще не готовы к этой роли. И сейчас у Черчесова дилемма - кого же ему ставить в ворота.

В ваш день рождения состоится полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак". Будете его смотреть?

Анзор Кавазашвили: Конечно! Я тут прочитал сообщение в соцсетях от одного очень серьезного болельщика "Спартака" о том, что команда должна выиграть ради того, чтобы преподнести подарок к юбилею Анзора Кавазашвили. Так что за матчем родной команды следить буду.