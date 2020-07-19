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Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера

Новости
    19.07.2020, 16:52
Текст:   Олег Усков

Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.

Фото: WDSSPR
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Согласно информации в Twitter издательства Boom!, Киану и Мэтт Киндт выступят авторами "Берсеркера" (BRZRKR) - истории воинственного полубога-полусмертного.

За графическую оставляющую отвечают Алессандро Витти, Билл Крэбтри и Клем Робинсон. На прилавках издание стоит ждать уже с 7 октября этого года. Пока обещаны двенадцать выпусков - по журналу в месяц.

При этом Киану отметил, что в детстве, лет с девяти-десяти, был большим энтузиастом комиксов - "Призрачного гонщика" и "Бэтмена", в частности, вплоть до того, что они повлияли на его мировоззрение.

Фото: kinopoisk.ru
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Соответственно, что-то самому создать в этой области ему было крайне интересно. Тем более что и команда подобралась хоть куда.

По сюжету Берсеркер, родившийся 80 000 лет сын бога войны, веками учинявший тотальное и кровавое насилие, в настоящее время состоит на службе американского правительства, с которым заключил сделку.

Как сулит Киану, читателя ждут в его работе по-настоящему захватывающие сцены и повороты. И вообще он бы с удовольствием сыграл этого персонажа в кино, случись оказия.

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