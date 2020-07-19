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19.07.2020 11:25
Рубрика: Общество

Умерла актриса из "Убойной силы" Марина Макарова

Текст: Антон Валагин (Кострома)
Фото: Костромской камерный драматический театр Фото: Костромской камерный драматический театр
Фото: Костромской камерный драматический театр

В Костроме от тяжелой болезни скончалась актриса местного драмтеатра Марина Макарова. Известность ей принесли съемки в сериалах "Убойная сила" и "Тайны следствия".

"Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", - говорится в сообщении театра.

Макаровой было 45 лет. Сценой она увлеклась в 13 лет, занималась в детской студии, затем окончила академию театрального искусства в Санкт-Петербурге и стала ведущей актрисой Костромского камерного драматического театра. Всероссийскую известность ей принесла роль Веры Лебедевой в первом сезоне сериала "Убойная сила". После этого Марина снималась в сериалах "Тайны следствия", "Литейный, 4", кинофильмах.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома

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