Умерла актриса из "Убойной силы" Марина Макарова

В Костроме от тяжелой болезни скончалась актриса местного драмтеатра Марина Макарова. Известность ей принесли съемки в сериалах "Убойная сила" и "Тайны следствия".

"Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", - говорится в сообщении театра.

Макаровой было 45 лет. Сценой она увлеклась в 13 лет, занималась в детской студии, затем окончила академию театрального искусства в Санкт-Петербурге и стала ведущей актрисой Костромского камерного драматического театра. Всероссийскую известность ей принесла роль Веры Лебедевой в первом сезоне сериала "Убойная сила". После этого Марина снималась в сериалах "Тайны следствия", "Литейный, 4", кинофильмах.