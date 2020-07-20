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Актер из "Кровавого понедельника" Харума Миура покончил с собой

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    20.07.2020, 12:00
Текст:   Олег Усков

Фанаты франшизы "Атака титанов" скобят: умер тридцатилетний японский актер театра, кино и ТВ и певец Харума Миура, лауреат множества премий и наград. Сыгравший в полнометражных адаптациях манги Эрена.

Как передает The Japan Times, Харума был обнаружен без сознания в своем доме в Токио в субботу и экстренно отправлен в госпиталь. Своего подопечного нашел в шкафу его менеджер, обеспокоенный тем, что артист не явился на заранее запланированную встречу.

Позднее медики были вынуждены засвидетельствовать смерть исполнителя. По некоторым данным, в доме Миура обнаружена и предсмертная записка, свидетельствующая, что молодой человек покончил с собой. После в национальных СМИ были обнародованы неприглядные детали инцидента. Причина, толкнувшая актера на страшный шаг, не названа.

Харума Миура родился в 1990 году в Токио. На экранах дебютировал в семь лет. Пел в составе бойз-бэнда Brash Brats.

В числе теле- и кинопроектов: сериал "Гокусэн" и "Гокусэн: Фильм", "14-летняя мама", "Счастья нет, но есть пила", "Кровавый понедельник", "Вороны: Продолжение", "Самурай-старшеклассник", "Умирающий глаз".

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