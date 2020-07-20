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20 июля 2020 г.

Указ главы Республики Бурятия от 20 июля 2020 года № 158 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153):

1.1. Дополнить пунктом 10.12.5.1 следующего содержания:

"10.12.5.1. Рекомендовать перевести работников, которые контактировали с лицами, обязанными соблюдать режим изоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.".

1.2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешить проведение вступительных экзаменов с очным присутствием граждан при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в профессиональные образовательные организации, подведомственные Министерству культуры Республики Бурятия, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов



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