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20 июля 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 18 июля 2020 года № 194 "О единовременной выплате семьям, имеющим трех и более детей"

Дата подписания 18 июля 2020 г.
Опубликован 20 июля 2020 г.

В целях обеспечения в Чувашской Республике социальной поддержки семей, имеющих детей, в период подготовки к учебному году в условиях сложной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановляю:

1. Произвести единовременную выплату в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Чувашской Республики и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями трех и более детей, имеющих гражданство Российской Федерации, на каждого учащегося, осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования.

2. Установить, что:

единовременная выплата осуществляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Чувашской Республике на дату подачи заявления о назначении единовременной выплаты;

единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей единовременной выплаты, указанных в пункте 1 настоящего Указа, при предоставлении им иных мер социальной поддержки;

лица, указанные в пункте 1 настоящего Указа, вправе обратиться за назначением единовременной выплаты до 1 октября 2020 года.

3. Кабинету Министров Чувашской Республики обеспечить:

разработку нормативных правовых актов Чувашской Республики, необходимых для реализации настоящего Указа;

в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев



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