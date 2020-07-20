Фото: ученые нашли хомяка в месте, считавшемся непригодным для жизни

Ученые обнаружили в чилийских Андах на вершине вулкана Льюльяйльяко высотой 6739 метров желтозадого листоухого хомяка (Phyllotis xanthopygus rupestris). Грызун поставил своеобразный мировой рекорд: на таких высотах млекопитающие впервые замечены, сообщается в журнале PNAS.

До сих пор считалось, что дикие млекопитающие не живут выше 5200 метров над уровнем моря - об этом свидетельствовали многочисленные наблюдения в Гималаях и Андах: громкий свист хомячков и писк мышей неоднократно слышали на высоте 5182 метра и однажды на высоте 6130 метров. Так что для ученых полной неожиданностью стала встреча на самой вершине Льюльяйльяко с хомяком вида Phyllotis xanthopygus rupestris. Этот грызун поставил мировой рекорд, выбрав, по мнению исследователей, столь враждебную среду обитания. Здесь, на высоте 6739 метров, для млекопитающих слишком низкое давление и не подходящая для комфортной жизни температура.

"Это открытие, - говорится в работе, - позволяет предположить, что, возможно, до сих пор недооценивается адаптивность животных к условиям жизни на больших высотах, потому что самые высокие вершины остаются неисследованными". Джей Шторц из университета штата Небраска (США) предполагает, что, несмотря на неблагоприятные условия среды, грызуны привыкли к холоду и приспособились к низкому содержанию кислорода в воздухе.

Тем не менее это открытие биологов по-прежнему содержит больше вопросов, чем ответов. Например, неясно, чем грызуны-рекордсмены Phyllotis xanthopygus rupestris питаются на этой высоте, ведь граница растительности находится примерно на 2000 метров ниже.

Как исследователи ловили хомяка, можно посмотреть здесь.