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20.07.2020 16:24
Рубрика: Общество

Фото: ученые нашли хомяка в месте, считавшемся непригодным для жизни

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Jay F. Storz, Marcial Quiroga-Carmona, Juan C. Opazo, Thomas Bowen, Matthew Farson, Scott J. Steppan, Guillermo D’Elía Фото: Jay F. Storz, Marcial Quiroga-Carmona, Juan C. Opazo, Thomas Bowen, Matthew Farson, Scott J. Steppan, Guillermo D’Elía
Фото: Jay F. Storz, Marcial Quiroga-Carmona, Juan C. Opazo, Thomas Bowen, Matthew Farson, Scott J. Steppan, Guillermo D’Elía

Ученые обнаружили в чилийских Андах на вершине вулкана Льюльяйльяко высотой 6739 метров желтозадого листоухого хомяка (Phyllotis xanthopygus rupestris). Грызун поставил своеобразный мировой рекорд: на таких высотах млекопитающие впервые замечены, сообщается в журнале PNAS.

До сих пор считалось, что дикие млекопитающие не живут выше 5200 метров над уровнем моря - об этом свидетельствовали многочисленные наблюдения в Гималаях и Андах: громкий свист хомячков и писк мышей неоднократно слышали на высоте 5182 метра и однажды на высоте 6130 метров. Так что для ученых полной неожиданностью стала встреча на самой вершине Льюльяйльяко с хомяком вида Phyllotis xanthopygus rupestris. Этот грызун поставил мировой рекорд, выбрав, по мнению исследователей, столь враждебную среду обитания. Здесь, на высоте 6739 метров, для млекопитающих слишком низкое давление и не подходящая для комфортной жизни температура.

Фото: EPA
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"Это открытие, - говорится в работе, - позволяет предположить, что, возможно, до сих пор недооценивается адаптивность животных к условиям жизни на больших высотах, потому что самые высокие вершины остаются неисследованными". Джей Шторц из университета штата Небраска (США) предполагает, что, несмотря на неблагоприятные условия среды, грызуны привыкли к холоду и приспособились к низкому содержанию кислорода в воздухе.

Тем не менее это открытие биологов по-прежнему содержит больше вопросов, чем ответов. Например, неясно, чем грызуны-рекордсмены Phyllotis xanthopygus rupestris питаются на этой высоте, ведь граница растительности находится примерно на 2000 метров ниже.

Как исследователи ловили хомяка, можно посмотреть здесь.

Общество Наука Общество Природа

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