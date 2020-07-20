Постановление правительства Кировской области от 15 июля 2020 года № 383-П "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", с учетом предложений главного государственного санитарного врача по Кировской области и на основании протокола заседания штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 14.07.2020 № 24 Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В подпункте 1.1:

1.1.1.1. В абзаце первом слова "до 15.07.2020 включительно" заменить словами "до 24.07.2020 включительно".

1.1.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

"при непредоставлении посетителям дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок, душевых, услуг по предоставлению полотенец".

1.1.2. Подпункт 1.2.1 подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Данное ограничение не распространяется на:

мероприятия, осуществляемые в рамках проводимого в Российской Федерации Года памяти и славы и предусмотренные планом мероприятий Года памяти и славы в Кировской области, утвержденным региональной дирекцией по координации проведения в 2020 году мероприятий Года памяти и славы на территории Кировской области, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

мероприятия, предусмотренные планом организационных мероприятий по проведению праздничных мероприятий, посвященных старту сбора подписей за присвоение городу Кирову почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" в 2021 году, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

предоставление услуг музеев, предусматривающих очное присутствие граждан, при условии соблюдения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 10.06.2020 № МР 3.1/2.1.0194-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления;

предоставление услуг библиотек, предусматривающих очное присутствие граждан, при условии соблюдения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 19.06.2020 № МР 3.1/2.1.0195-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления;

осуществляемую на открытом воздухе деятельность развлекательных, тематических парков, парков отдыха (далее - парк), пляжей при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении соблюдения дистанции между посетителями парка, пляжа не менее 5 метров (за исключением членов одной семьи), при обеспечении непревышения предельного количества посетителей парка, пляжа, которые могут одновременно находиться на территории парка, пляжа (исходя из расчета 1 посетитель на 25 кв. метров), при непредоставлении посетителям услуг аттракционов (механизированных, в том числе механизированных горок, немеханизированных, в том числе водных горок, аттракционов для детей), бассейнов, расположенных на территории парка, пляжа, при непроведении на территории парка, пляжа игр, шоу, концертов, дискотек, ярмарок, при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления".

1.1.3. В абзаце первом подпункта 1.6 слова "до 15.07.2020 включительно" заменить словами "до 24.07.2020 включительно".

1.1.4. Подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:

"1.9. Гражданам, прибывшим с территории иностранных государств:

1.9.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по телефону: 8-800-100-43-03.

1.9.2. При появлении первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

1.9.3. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в том числе требование о прохождении в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации обследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, методом полимеразной цепной реакции (далее - метод ПЦР), а также требования, установленные постановлениями иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, о нахождении в режиме изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождении в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) (далее - изоляция на дому).

1.9.4. В случае, предусмотренном подпунктом 1.9.2 настоящего постановления, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, методом ПЦР требования об изоляции на дому".

1.1.5. Подпункт 1.10 исключить.

1.1.6. В подпункте 1.11:

1.1.6.1. Подпункт 1.11.1 изложить в следующей редакции:

"1.11.1. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации".

1.1.6.2. Подпункт 1.11.5 изложить в следующей редакции:

"1.11.5. Не допускать на рабочее место, территорию организации и (или) место выполнения работ (оказания услуг) работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан:

вернувшихся на территорию Российской Федерации и обязанных соблюдать требования об изоляции на дому в соответствии с подпунктом 1.9.4 настоящего постановления;

в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции на дому".

1.1.6.3. Дополнить подпунктом 1.11.9 следующего содержания:

"1.11.9. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, методом ПЦР, полученный не менее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан".

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Министерству здравоохранения Кировской области во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области обеспечить организацию медицинского наблюдения (обследования) лиц, указанных в подпункте 1.9 и пункте 5 настоящего постановления, обратившихся за медицинской помощью в связи с появлением симптомов респираторного заболевания".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







