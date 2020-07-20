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20.07.2020,  
10:27
Текст:  Светлана Цыганкова

Корабельный вариант 57-мм боевого модуля создали в России

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Илья Максимов / РГ
Новый 57-мм боевой модуль разработали в России

В России создали морской вариант боевого модуля АУ-220М калибра 57 миллиметров на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО. АУ-220М можно будет использовать на кораблях и катерах небольшого водоизмещения.

Как рассказал генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных, эксперты положительно оценивают возможность применения модуля в ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС.

АУ-220М - необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Он выполнен в виде дистанционно управляемой артиллерийской установки.

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