Постановление губернатора Костромской области от 18 июля 2020 года № 139 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 17 июля 2020 года № 40, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, аттракционов и игровых аппаратов (за исключением размещенных на улице), детских игровых комнат и детских развлекательных центров (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования, развития творчества) и иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением залов для бильярда, залов для боулинга) на территории Костромской области;";

2) в пункте 1.14:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.14. Организации и индивидуальные предприниматели при организации работы аттракционов и игровых аппаратов, размещенных на улице, залов для боулинга, залов для бильярда обязаны:";

подпункты 7, 8 изложить в следующей редакции:

"7) проводить дезинфекцию контактных поверхностей в местах общего пользования, элементов аттракционов, игровых аппаратов и оборудования; обеспечить предоставление одноразовых носков для посетителей в залах для боулинга;

8) организовать оказание услуг с максимальным разобщением по времени, ограничив количество посетителей аттракциона (рассадка не менее одного метра, за исключением членов одной семьи), количество посетителей залов для боулинга и залов для бильярда (не более 2 человек на дорожку для боулинга, бильярдный стол, за исключением членов одной семьи);";

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) не допускать употребление посетителями пищи на территории залов для боулинга, залов для бильярда.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 июля 2020 года.

Губернатор области С.Ситников







