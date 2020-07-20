Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова

И снова губит людей квартирный вопрос: 81-летняя советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к своему мужу, 73-летнему музыкальному продюсеру Бари Алибасову, и его помощнику Сергею Моцарю.

Как передает МК, суть вопроса - признание недействительными двух сделок с недвижимостью, которую она подарила супругу в Новой Москве. Актриса через суд собирается требовать возвратить квартиру в ее собственность.

В комментарии изданию адвокат Алибасовых Олег Сухов пояснил: первая сделка - по дарению квартиры, вторая - по переоформлению договора на Моцаря.

При этом, по мнению юриста, аргументы Федосеевой-Шукшиной "очень расплывчатые" и "там нет какой-то конкретики", тогда как "общий посыл - некая притворность". А именно: оформление квартиры на Алибасова якобы носило "договорной характер" - сделка была направлена не на отчуждение имущества, а на то, чтобы продюсер лишь временно этой квартирой пользовался, далее вернув ее актрисе, - расшифровал нюансы юрист.

Также он уточнил: что касается переоформления жилплощади на помощника музыканта, то это "преподносится как злоупотребление правом, направленным на то, чтобы эту квартиру увести как можно дальше от первоначального собственника". С тем, чтобы ее было сложнее потом возвратить Шукшиной.

По словам адвоката, сейчас все усиленно ждут находящегося в отъезде Моцаря, так как без него приступить к рассмотрению дела невозможно. Моцарь же вернется лишь в конце августа.

Алибасов и Шукшина вступили в законный брак в ноябре 2018 года.