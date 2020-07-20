Корабли Черноморского флота, авиация и расположенные на побережье полуострова радиолокационные средства отслеживают перемещение в Черном море эсминца ВМС США "Портер".

В нейтральные воды, по данным Национального центра управления обороной РФ, он зашел в минувшее воскресение вечером. Появление в этом регионе американского корабля с управляемым ракетным вооружением, разумеется, не осталось незамеченным для Минобороны России.

Там, конечно, знают и об официальной версии похода "Портера". Ранее командование 6-го флота США сообщило, что эсминец, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой ПРО "Иджис", направляется в Черное море для, цитируем, "укрепления региональной морской стабильности и участия в 20-х по счету совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020", которые начались 20 июля. Долго оставаться в Черном море американские моряки не могут. Ведь согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Это уже пятый корабль США, который заходит в Черное море в 2020 году. Здесь побывали все тот же "Портер" и большой десантный корабль ВМС США "Оак хилл". Они участвовали в маневрах с кораблями ВМС Болгарии, Румынии, Турции и Грузии. В нынешних учениях будут задействованы 27 кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из девяти стран-членов НАТО и партнеров альянса.

Понятно, что эти учения США и их партнеры попытаются использовать для разведки расположенных в Крыму сил и средств нашего Черноморского флота.