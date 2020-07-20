Российские боевые корабли вооружат управляемыми снарядами

Корабли ВМФ России, имеющие на вооружении 100-мм артустановки А-190-1, смогут использовать управляемые снаряды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЦНИИ "Буревестник" Георгия Закаменных.

Он, в частности, отметил, что применение А-190-01 на учениях уже подтвердило эффективность этой артустановки. Однако использование боеприпасов нового поколения, в том числе управляемых снарядов, еще больше повысит ее возможности.

"Это вопрос ближайшей перспективы", - подчеркнул собеседник агентства.

Также сообщается, что установками А-190-01, которые заменяют АК-176, корабли ВМФ России оснащаются с 2012 года.