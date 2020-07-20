Стала известна дата презентации нового раскладного смартфона Samsung

Уже через два дня состоится анонс второго поколения раскладного смартфона Galaxy Z Flip. Новейшая "раскладушка" южнокорейцев получит поддержку сетей пятого поколения. Об этом сообщает портал Gizchina.com.

По данным источника, смартфон получит название Samsung Galaxy Z Flip 5G. В качестве процессора выступит Qualcomm Snapdragon 865+, гаджет оснастят 6,7-дюймовым Infinity-Q дисплеем с разрешением Full HD.

Устройство оснастят 256 Гб встроенной и 8 Гб оперативной памяти. "Раскладушка" получит камеру на 12 мегапикселей. Вес девайса составит всего 183 грамма, а габариты 167,3 х 73,6 х 7,2 мм.