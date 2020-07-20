Постановление губернатора Ставропольского края от 17 июля 2020 года № 297 "О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269 и от 09 июля 2020 г. № 286) следующие изменения:

1.1. В пункте 15:

1.1.1. В подпункте 15.1 слова "по 15 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 31 июля 2020 года включительно".

1.1.2. В подпункте 15.3 слова "не позднее 15 июля 2020 года" заменить словами "не позднее 31 июля 2020 года".

1.2. В пункте 16:

1.2.1. В подпункте 16.1 слова "по 15 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 31 июля 2020 года включительно".

1.2.2. В подпункте 16.3 слова "не позднее 15 июля 2020 года" заменить словами "не позднее 31 июля 2020 года".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края, первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края В.В.Владимиров







