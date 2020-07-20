Постановление губернатора Ставропольского края от 17 июля 2020 года № 297 "О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Новости

Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок 20:36
Клип Little Big `Uno`стал самым просматриваемым в истории "Евровидения" 20:30
МИД РФ: Захватившие россиян пираты требований пока не выдвигали 20:29
Кадыров ответил на решение Госдепа США внести его в "черный список" 20:17
Роспатент готов рассматривать заявки в виде 3D-моделей 20:16
Лавров и Зариф обсудят во вторник вопросы энергетики и транспорта 19:47
Членам семей погибших военных будут платить повышенные пенсии 19:46
Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного лоукостера 19:38
СК восстановил обстоятельства расследования дела об убийстве Евгения Зори 19:30
В Саратовской области 33 шоферов маршруток изолировали из-за COVID-19 19:23
Черноморский флот отработал пуски "Калибров" по кораблям противника 19:15
Мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку 19:13
Jeep показал гибридные Renegade и Compass с возможностью зарядки от сети 19:05
Путин подписал закон о смягчении валютного контроля 19:03
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова 18:58
Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже 18:55
Житель Волгоградской области из-за конфликта поджег дома трех соседок 18:54
Госдума завершит весеннюю сессию отчетом правительства 18:51
Биологи обнаружили глубоководных рыб-"невидимок" 18:49
Глава судейского комитета РФС заявил, что фолов на Соболеве не было 18:48
Госдума прекратит депутатские полномочия Дегтярева 21 июля 18:47
Президент разрешил переносить Съезд судей при угрозе ЧС 18:42
Российская сборная по скалолазанию прошла карантин на сборах в Крыму 18:37
Назначен новый статс-секретарь министерства юстиции 18:37
"Крушение вертолета" под Новосибирском оказалось лесным пожаром 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 июля 2020 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 17 июля 2020 года № 297 "О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269 и от 09 июля 2020 г. № 286) следующие изменения:

1.1. В пункте 15:

1.1.1. В подпункте 15.1 слова "по 15 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 31 июля 2020 года включительно".

1.1.2. В подпункте 15.3 слова "не позднее 15 июля 2020 года" заменить словами "не позднее 31 июля 2020 года".

1.2. В пункте 16:

1.2.1. В подпункте 16.1 слова "по 15 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 31 июля 2020 года включительно".

1.2.2. В подпункте 16.3 слова "не позднее 15 июля 2020 года" заменить словами "не позднее 31 июля 2020 года".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края, первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края В.В.Владимиров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией