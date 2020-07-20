Указ губернатора Свердловской области от 20 июля 2020 года № 382-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 N° 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ и от 13.07.2020 № 372-УГ следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 2 признать утратившим силу;

2) подпункт 3 части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящей части мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок (за исключением объектов физкультуры и спорта, объектов культуры, в том числе музеев и библиотек). Действие настоящего подпункта не распространяется а профессиональные спортивные клубы, в том числе по командным игровым видам спорта при организации и проведении ими тренировочных мероприятий для подготовки к профессиональным соревнованиям федерального, международного уровня. Такие тренировочные мероприятия проводятся с учетом требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

3) часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Установить, что на территории Свердловской области в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека допускается:

1) проведение официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 10 процентов от вместимости объекта;

2) посещение гражданами (за исключением групповых экскурсий) библиотек и музеев, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность;

3) проведение репетиций творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающем 50 процентов от вместимости площадки.";

4) абзац третий подпункта 3 части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:

"обслуживания на оборудованных верандах открытого типа;";

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Жителям Свердловской области при нахождении в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (далее -социальное дистанцирование), за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.";

6) в части первой пункта 10 слова "по 20 июля" заменить словами "по 27 июля";

7) часть вторую пункта 10 после слов "по 20 июля 2020 года" дополнить словами ", с 21 по 27 июля 2020 года".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







