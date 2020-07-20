Постановление администрации Тамбовской области от 17 июля 2020 года № 570 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 10.07.2020) следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Запретить проведение на территории Тамбовской области спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий.

Запрет, установленный в настоящем пункте, не распространяется при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области:

на проведение заседаний руководящих органов политических партий, руководящих органов региональных отделений политических партий и иных органов структурных подразделений политических партий, предусмотренных уставом политической партии;

на проведение Всероссийской акции "Бессмертный полк" при условии соблюдения гражданами социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);

на проведение общих собраний собственников многоквартирных домов в очно-заочной форме;

на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Тамбовской области, без участия зрителей таких мероприятий.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 17.07.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов







