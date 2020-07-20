Распоряжение администрации Томской области от 17 июля 2020 года № 472-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

В целях совершенствования правового акта, в соответствии с письмом Главного государственного санитарного врача по Томской области от 16.07.2020 № 70-00-07/05-5476/2020 внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" изменение, изложив пункт 12 в следующей редакции:

"12. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим вывозными международными рейсами на территорию Томской области из иностранных государств, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в целях осуществления трудовой деятельности, необходимо выполнять требование по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами, не подвергнутыми изоляции) или в условиях обсерватора (при отсутствии возможности изоляции в домашних условиях или в случае нарушения требования по изоляции в домашних условиях) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

Иностранным гражданам, прибывающим регулярными рейсами на территорию Томской области из иностранных государств, иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации. В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации. В случае нарушения требования о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации выполнять требование по изоляции в условиях обсерватора на 14 календарных дней.

Гражданам Российской Федерации, прибывающим регулярными рейсами на территорию Томской области из иностранных государств, в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В случае нарушения требования о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации выполнять требование по изоляции в условиях обсерватора на 14 календарных дней.".

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







