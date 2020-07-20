Распоряжение администрации Томской области от 17 июля 2020 года № 472-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

Новости

Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок 20:36
Клип Little Big `Uno`стал самым просматриваемым в истории "Евровидения" 20:30
МИД РФ: Захватившие россиян пираты требований пока не выдвигали 20:29
Кадыров ответил на решение Госдепа США внести его в "черный список" 20:17
Роспатент готов рассматривать заявки в виде 3D-моделей 20:16
Лавров и Зариф обсудят во вторник вопросы энергетики и транспорта 19:47
Членам семей погибших военных будут платить повышенные пенсии 19:46
Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного лоукостера 19:38
СК восстановил обстоятельства расследования дела об убийстве Евгения Зори 19:30
В Саратовской области 33 шоферов маршруток изолировали из-за COVID-19 19:23
Черноморский флот отработал пуски "Калибров" по кораблям противника 19:15
Мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку 19:13
Jeep показал гибридные Renegade и Compass с возможностью зарядки от сети 19:05
Путин подписал закон о смягчении валютного контроля 19:03
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова 18:58
Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже 18:55
Житель Волгоградской области из-за конфликта поджег дома трех соседок 18:54
Госдума завершит весеннюю сессию отчетом правительства 18:51
Биологи обнаружили глубоководных рыб-"невидимок" 18:49
Глава судейского комитета РФС заявил, что фолов на Соболеве не было 18:48
Госдума прекратит депутатские полномочия Дегтярева 21 июля 18:47
Президент разрешил переносить Съезд судей при угрозе ЧС 18:42
Российская сборная по скалолазанию прошла карантин на сборах в Крыму 18:37
Назначен новый статс-секретарь министерства юстиции 18:37
"Крушение вертолета" под Новосибирском оказалось лесным пожаром 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 июля 2020 г.

Распоряжение администрации Томской области от 17 июля 2020 года № 472-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

В целях совершенствования правового акта, в соответствии с письмом Главного государственного санитарного врача по Томской области от 16.07.2020 № 70-00-07/05-5476/2020 внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" изменение, изложив пункт 12 в следующей редакции:

"12. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим вывозными международными рейсами на территорию Томской области из иностранных государств, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в целях осуществления трудовой деятельности, необходимо выполнять требование по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами, не подвергнутыми изоляции) или в условиях обсерватора (при отсутствии возможности изоляции в домашних условиях или в случае нарушения требования по изоляции в домашних условиях) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

Иностранным гражданам, прибывающим регулярными рейсами на территорию Томской области из иностранных государств, иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации. В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации. В случае нарушения требования о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации выполнять требование по изоляции в условиях обсерватора на 14 календарных дней.

Гражданам Российской Федерации, прибывающим регулярными рейсами на территорию Томской области из иностранных государств, в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В случае нарушения требования о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации выполнять требование по изоляции в условиях обсерватора на 14 календарных дней.".

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией