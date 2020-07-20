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20 июля 2020 г.

Постановление правительства Тюменской области от 20 июля 2020 года № 470-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 20 июля 2020 г.
Опубликован 20 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пунктах 3, 7, 8, 14 слова "21 июля" заменить словами "16 августа".

2. Абзац первый пункта 6 после слов "по 21 июля 2020 года" дополнить словами ", с 22 июля 2020 года по 03 августа 2020 года, с 04 августа 2020 года по 16 августа 2020 года".

3. В абзаце втором пункта 15 слова "19 июля" заменить словами "16 августа".

Губернатор области А.В.Моор



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