Уникальный вывозной рейс доставил россиян в Москву сразу из семи стран

В московский аэропорт Шереметьево в ночь с 19 на 20 июля прибыл уникальный вывозной рейс, организованный МИД РФ и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Он вывез наших соотечественников сразу из семи стран Африки и Ближнего Востока. В течение трех дней Boeing 767 российской авиакомпании Royal Flight посетил Танзанию, Либерию, Гану, Камерун, Уганду, Кению, а также Иорданию. В МИДе эту операцию назвали "Африканским кольцом".

Всего этим бортом в Москву прибыли 205 человек, большая часть среди них соотечественники, пять граждан Украины и трое - Казахстана, а также две собаки.

Учитывая интенсивность работы, на борту было три усиленных экипажа общей численностью 40 человек. Всего самолет провел в небе порядка ста часов.

Все пассажиры, согласно российскому законодательству, должны в течение 14 дней соблюдать режим изоляции. Те, кто живут в Москве и Московской области, отправились на карантин к себе домой, остальных разместили в санаториях-обсерваторах в Московской области. Что касается иностранцев, то за ними утром прибыли дипломаты их стран, чтобы обеспечить транзит своих граждан на родину.

Рейс был бесплатный для всех пассажиров. Единственное, за что им пришлось заплатить, - это танзанийская виза. Все остальное, включая питание на борту и ночевку в гостинице в одном из транзитных пунктов, оплатили организаторы рейса. Также бесплатными для прибывших будут и две недели в подмосковных обсерваторах.

У каждого из прибывших - свои обстоятельства. Кто-то воспользовался рейсом, чтобы попасть на похороны близкого человека. Кто-то застрял из-за отсутствия авиасообщения и ждал несколько месяцев возможности вернуться, как, например, две дочери Екатерины - она приехала встречать рейс в Шереметьево. "Мои дочери гостили у бабушки в Иордании, когда началась пандемия и закрылись перелеты. Сначала мы надеялись, что скоро все восстановится, но в конце весны написали письмо в МИД России с просьбой помочь вывезти детей", - рассказала она. Два месяца ждал возможности выбраться начальник стройки в Камеруне Дмитрий Алексейченко. Еще один пассажир по имени Леонид рассказал, что часто отдыхает в Кении, но "надо было возвращаться, потому что деньги пора зарабатывать". А тут, по его словам, подвернулся и этот вывозной рейс.

Рейс был бесплатным для всех пассажиров, которые застряли на африканском континенте из-за пандемии

Особым вниманием у собравшихся в Шереметьево журналистов пользовался старший механик танкера Remos Алексей Плотников. История довольно известная - больше года танкер, принадлежащий греческой компании Etterna, стоит на якоре в порту Тема на юге Ганы из-за проблем с финансированием. Моряки оказались брошены на произвол судьбы фактически без пищи и воды. На судне нет топлива, поэтому невозможно запустить генераторы. Моряки спят в тропической жаре на палубе, из-за чего подхватывают малярию. На днях скончался от инсульта капитан судна, Сергей Ясько из Керчи. Алексей Плотников привез личные вещи покойного, чтобы передать родственникам.

"Каждому из тех, кто участвует в выполнении этого рейса, предстоят 24 часа рабочего времени (это значительно превышает любые нормы, поэтому летим тремя экипажами - все 40 человек в полном составе, включая двух техников, на борту). Работа предстоит и тем, кто остается на земле - коллегам из российских дипмиссий, которые на протяжении последних дней в круглосуточном режиме формировали списки вылетающих, прикладывая максимум усилий, чтобы никого из желающих улететь не забыли. И коллегам из Минкомсвязи и Росавиации, ведущими этот рейс в рамках в своих функций из Москвы", - написал на своей странице в Facebook перед началом рейса замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин, который проделал весь путь, фактически не выходя из самолета. "Тяжело, конечно, но держался на адреналине. Очень поддерживает чувство, что ты реально помогаешь людям", - рассказал он "РГ" в аэропорту Шереметьево после прилета.

Российское внешнеполитическое ведомство начало беспрецедентную работу по вывозу соотечественников из-за рубежа в марте, сразу, как только страны стали приостанавливать авиасообщение из опасений распространения коронавируса.

За это время самолетами различных российских авиакомпаний было эвакуировано несколько тысяч человек из самых разных пунктов, от Денпасара до Лос-Анджелеса. Начиная с 7 апреля, вывозными рейсами вернулись около 60 тысяч граждан России.

Подготовка вывозного рейса, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заняла четыре месяца.

Также Захарова подчеркнула, выступая на брифинге 20 июля, что дипломаты разных стран активно сотрудничают, когда дело касается помощи людям. "У нас есть прекрасные примеры взаимодействия и с украинскими дипломатами, и с гражданами Грузии, и с официальными структурами Грузии во благо граждан наших двух стран. Нам точно так же помогали и они", - сказала официальный представитель российского МИД.