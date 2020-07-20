Видео: запуск ракеты П-15 "Термит" едва не привел к трагедии в Ливии

Испытания советской противокорабельной П-15 "Термит" в районе Тобрука бойцами Ливийской национальной армии (ЛНА) закончились полной неудачей.

19 July: Video of #LNA P-15 Termit / Styx / SS-N-2 missile ‘test’ launch in position 32.0174361, 24.7633389, IVO Zawiyat Zanzur. Nosediving suggests no guidance control. Launch largely symbolic and serving little military purpose. #Libya pic.twitter.com/q8o07yvTil — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) July 20, 2020

Судя по появившимся в Сети видеокадрам, стартовавшая с помощью импровизированной пусковой установки ракета смогла пролететь не больше сотни метров. Затем недалеко от берега, подняв большое облако брызг, она врезалась в морское дно, сильно напугав присутствующих.

К счастью, все закончилось благополучно. Однако такой эксперимент мог закончиться настоящей катастрофой. Например, могли взорваться 500-килограмовая боеголовка и жидкостный ракетный двигатель. Находящимся рядом людям после этого точно не поздоровилось бы.

"Термиты" были поставлены в Ливию Советским Союзом еще в 70-80-е годы и применялись на кораблях и ракетных катерах военно-морских сил Джамахирии.

Также в районе Аль-Дания, Бенгази и Тобрука были развернуты береговые комплексы "Рубеж", известные под натовским обозначением SSC-3 Styx.

Они устанавливались на вездеходы высокой проходимости МАЗ -543. Каждая пусковая установка могла применять две П-15М с дальностью действия до 80 км.

Максимальная скорость ПКР достигала 1100 км/ч, а стартовая масса - более 2500 кг.

Комплексы имели радиолокационные станции, способные "видеть" противника на расстоянии до 100 км.

К началу гражданской войны 2011 года на складах ливийских ВМС хранился внушительный запас таких ракет, часть которых уцелела и до нашего времени. Их-то, по всей видимости, и решили испытать в качества тяжелых неуправляемых снарядов.

Ранее в Ливии для работы в режиме "земля-земля" применяли комплексы противовоздушной обороны С-125, а также авиационные Х-29.