Новости

На Украине сняли фильм о тайном сообществе запорожских казаков-геев 16:45
Netflix опубликовал список самых популярных сериалов сервиса 15:43
СМИ: Певец Юрий Антонов перенес экстренную операцию 15:35
Ирвин Уэлш и автор "Американского психопата" вместе сделают сериал 15:25
Названа причина скандального увольнения Добронравова из Театра сатиры 13:42

Актер из "Перекрестков судьбы" Андрей Сиротин умер в 34 года

Новости
    21.07.2020, 21:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российский актер кино и ТВ, актер Московского драматического театра имени Пушкина Андрей Сиротин скончался на 35-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра, уточнившую, что причиной смерти молодого артиста стала продолжительная болезнь.

"Андрей Сиротин долго болел. Сегодня он скончался", - цитирует агентство свою собеседницу.

Сиротин родился 2 мая 1986 года в Саранске. Окончил гимназию с углубленным изучением иностранных языков. Учился в МГУ имени Огарева на историческом и философском факультетах. В 2004 году поступил в ВТУ имени Щепкина. В 2006-м был зачислен на режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС. С 2010 года - актер Театра имени Пушкина.

Среди экранных работ - сериал Хотиненко и Володарского "Достоевский", сериал "Шериф", "Дирижер" Лунгина, сериал "Перекрестки судьбы".

Новости

Умер известный шансонье Бока 12:30
Вышел трейлер темпорального боди-хоррора Shifter 12:04
Умер музыкант Эммит Роудс 11:37
Автор "Ходячих мертвецов" рассказал про сольные фильмы о Рике Граймсе 11:20
⧣ Россия
Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
Клип Little Big Uno стал самым просматриваемым в истории "Евровидения" 20.07.2020
Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова 20.07.2020
Умер режиссер "Незнайки" и "Волшебника Изумрудного города" Боголюбов 20.07.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Создатель "Гремлинов" Джо Данте спродюсирует сериал-приквел 20.07.2020
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих" 20.07.2020
Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика" Филлис Сомервиль 20.07.2020
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ cgnoy89
Актер из "Кровавого понедельника" Харума Миура покончил с собой 20.07.2020
Умер писатель и сценарист Хуан Марсе 20.07.2020
Умерла актриса из "Убойной силы" Марина Макарова 19.07.2020