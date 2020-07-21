Актер из "Перекрестков судьбы" Андрей Сиротин умер в 34 года

Российский актер кино и ТВ, актер Московского драматического театра имени Пушкина Андрей Сиротин скончался на 35-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра, уточнившую, что причиной смерти молодого артиста стала продолжительная болезнь.

"Андрей Сиротин долго болел. Сегодня он скончался", - цитирует агентство свою собеседницу.

Сиротин родился 2 мая 1986 года в Саранске. Окончил гимназию с углубленным изучением иностранных языков. Учился в МГУ имени Огарева на историческом и философском факультетах. В 2004 году поступил в ВТУ имени Щепкина. В 2006-м был зачислен на режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС. С 2010 года - актер Театра имени Пушкина.

Среди экранных работ - сериал Хотиненко и Володарского "Достоевский", сериал "Шериф", "Дирижер" Лунгина, сериал "Перекрестки судьбы".