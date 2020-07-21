Автор "Ходячих мертвецов" рассказал про сольные фильмы о Рике Граймсе

Роберт Киркман, один из создателей сериала "Ходячие мертвецы" и оригинальных комиксов, подтвердил, что у Рика Граймса, ранее выведенного из "базового" телешоу, появится собственная линейка из трех полнометражных фильмов.

Более того, как передает Digital Spy, работы над проектом продолжаются несмотря на пандемию. Она даже пошла авторам картин на пользу - появилось время отшлифовать сценарий. Так что картины о Рике определенно станут лучше, чем могли бы быть. Вплоть до идеала.

Первый фильм серии стартует с того места в "Ходячих", где Граймса, совершившего очередное геройское действо ради своей группы, увозит таинственный вертолет - в конце девятого сезона. Но в дальнейшие детали Киркман вдаваться не стал, интригующе сообщив лишь, что за кулисами шоу "происходит множество интересных вещей", и коллектив напряженно ждет, когда уже наконец можно будет приступить к работе.

Кстати, ожидается, что к касту фильмов о Рике к может присоединиться и Данай Гурира - Мишонн.

Напомним, что из-за пандемии мы так и не увидели финального эпизода десятого сезона "Ходячих" - у съемочной группы не хватило времени на пост-продакшн.

По этой же причине не состоялась премьера второго спин-оффа шоу - сериала "Ходячие мертвецы: мир за пределами", анонсировавшаяся на 12 апреля.