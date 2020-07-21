Новости

Вышел трейлер темпорального боди-хоррора Shifter 12:04
Умер музыкант Эммит Роудс 11:37
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок 20.07.2020
Клип Little Big `Uno`стал самым просматриваемым в истории "Евровидения" 20.07.2020
"Джокер" возглавил рейтинг фильмов по числу жалоб на них британцев 20.07.2020

Автор "Ходячих мертвецов" рассказал про сольные фильмы о Рике Граймсе

Новости
    21.07.2020, 11:20
Текст:   Олег Усков

Роберт Киркман, один из создателей сериала "Ходячие мертвецы" и оригинальных комиксов, подтвердил, что у Рика Граймса, ранее выведенного из "базового" телешоу, появится собственная линейка из трех полнометражных фильмов.

Фото: kinopoisk.ru
"Джокер" возглавил рейтинг фильмов по числу жалоб на них британцев

Более того, как передает Digital Spy, работы над проектом продолжаются несмотря на пандемию. Она даже пошла авторам картин на пользу - появилось время отшлифовать сценарий. Так что картины о Рике определенно станут лучше, чем могли бы быть. Вплоть до идеала.

Первый фильм серии стартует с того места в "Ходячих", где Граймса, совершившего очередное геройское действо ради своей группы, увозит таинственный вертолет - в конце девятого сезона. Но в дальнейшие детали Киркман вдаваться не стал, интригующе сообщив лишь, что за кулисами шоу "происходит множество интересных вещей", и коллектив напряженно ждет, когда уже наконец можно будет приступить к работе.

Кстати, ожидается, что к касту фильмов о Рике к может присоединиться и Данай Гурира - Мишонн.

Напомним, что из-за пандемии мы так и не увидели финального эпизода десятого сезона "Ходячих" - у съемочной группы не хватило времени на пост-продакшн.

По этой же причине не состоялась премьера второго спин-оффа шоу - сериала "Ходячие мертвецы: мир за пределами", анонсировавшаяся на 12 апреля.

Новости

Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова 20.07.2020
Умер режиссер "Незнайки" и "Волшебника Изумрудного города" Боголюбов 20.07.2020
Создатель "Гремлинов" Джо Данте спродюсирует сериал-приквел 20.07.2020
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих" 20.07.2020
⧣ США
Фото: instagram.com/ jessicabiel
СМИ: Джессика Бил секретно родила Джастину Тимберлейку сына 20.07.2020
Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика" Филлис Сомервиль 20.07.2020
Дэйв Франко и Элисон Бри снимут "умный" ромком 19.07.2020
⧣ сериалы
Фото: WDSSPR
Режиссеры "Великой" и "Шучу" снимут сериал про Соколиного глаза 19.07.2020
Умерла актриса из "Убойной силы" Марина Макарова 19.07.2020
Сериал "Чернобыль" получил семь телевизионных премий BAFTA 18.07.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера 19.07.2020
"Гус" из сериала "Во все тяжкие" может сыграть во вселенной Marvel 17.07.2020
Ной Сентинео присоединился к Скале Джонсону в кинокомиксе "Черный Адам" 17.07.2020