Ирвин Уэлш и автор "Американского психопата" вместе сделают сериал

Ирландский писатель Ирвин Уэлш и американский его коллега Брет Истон Эллис (автор "Американского психопата", среди прочего) объединят усилия для создания сатирической многосерийной драмы про таблоидную журналистику.

Сериал под рабочим названием "Американский таблоид", как сообщает Deadline, проследит через десятилетия за жизнью некого еженедельного издания - места, где политкорректность, мораль и этика категорически не приветствуются.

Спродюсирует предприятие британская контора Burning Wheel Productions, которая сейчас параллельно занимается полнометражным фильмом "Мифы о сотворении" (Creation Stories) - байопиком про Алана МакГи, основателя лэйбла Creation, чьей деятельности мы обязаны появлением на мировой музыкальной сцене таких групп, как Oasis, The Jesus And Mary Chain и Primal Scream. Уэлш на этом проекте также заявлен как продюсер, вместе с Дэнни Бойлом.

Насчет "Американского таблоида" пока никакой дополнительной информации нет - ни по касту, ни по срокам, ни по чему-либо еще.