Новости

Netflix опубликовал список самых популярных сериалов сервиса 15:43
СМИ: Певец Юрий Антонов перенес экстренную операцию 15:35
Названа причина скандального увольнения Добронравова из Театра сатиры 13:42
Умер известный шансонье Бока 12:30
Вышел трейлер темпорального боди-хоррора Shifter 12:04

Ирвин Уэлш и автор "Американского психопата" вместе сделают сериал

Новости
    21.07.2020, 15:25
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: gettyimages.com Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com

Ирландский писатель Ирвин Уэлш и американский его коллега Брет Истон Эллис (автор "Американского психопата", среди прочего) объединят усилия для создания сатирической многосерийной драмы про таблоидную журналистику.

Фото: youtube.com/ The Horror Collective
Вышел трейлер темпорального боди-хоррора Shifter

Сериал под рабочим названием "Американский таблоид", как сообщает Deadline, проследит через десятилетия за жизнью некого еженедельного издания - места, где политкорректность, мораль и этика категорически не приветствуются.

Спродюсирует предприятие британская контора Burning Wheel Productions, которая сейчас параллельно занимается полнометражным фильмом "Мифы о сотворении" (Creation Stories) - байопиком про Алана МакГи, основателя лэйбла Creation, чьей деятельности мы обязаны появлением на мировой музыкальной сцене таких групп, как Oasis, The Jesus And Mary Chain и Primal Scream. Уэлш на этом проекте также заявлен как продюсер, вместе с Дэнни Бойлом.

Насчет "Американского таблоида" пока никакой дополнительной информации нет - ни по касту, ни по срокам, ни по чему-либо еще.

Новости

Умер музыкант Эммит Роудс 11:37
Автор "Ходячих мертвецов" рассказал про сольные фильмы о Рике Граймсе 11:20
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок 20.07.2020
Клип Little Big Uno стал самым просматриваемым в истории "Евровидения" 20.07.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Создатель "Гремлинов" Джо Данте спродюсирует сериал-приквел 20.07.2020
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих" 20.07.2020
Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика" Филлис Сомервиль 20.07.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
"Джокер" возглавил рейтинг фильмов по числу жалоб на них британцев 20.07.2020
Сериал "Чернобыль" получил семь телевизионных премий BAFTA 18.07.2020
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted 17.07.2020
⧣ Дэнни Бойл
Фото: kinopoisk.ru
Составлен список лучших фильмов "всех времен" про зомби 07.07.2020
Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его песню в стиле "28 дней спустя" 26.05.2020
Библейский Мафусаил станет негром в фильме Дэнни Бойла 16.05.2020