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21.07.2020,  
15:53
Текст:  Антон Валагин

На Украине одна БМП сожгла другую

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В результате "дружественного" обстрела была уничтожена БМП-2 вооруженных сил Украины. Погиб командир бронемашины.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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ЧП случилось на на Яворовском полигоне под Львовом. Во время тактического учения экипаж БМП-2 открыл огонь по аналогичной машине, сообщил "Военный обозреватель". Предварительная причина случившегося - потеря ориентации стреляющим экипажем.

БМП-2 - гусеничная плавающая боевая машина советской разработки. Предназначена для доставки мотострелков на передний край и поддержки их огнем. БМП вооружена автоматической 30-миллиметровой пушкой и 7,62-мм пулеметом. Помимо Вооруженных сил и Национальной гвардии России, машина стоит на вооружении 33 стран мира. В частности, Украина располагает парком из 900 БМП-2.

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