На Украине сняли фильм о тайном сообществе запорожских казаков-геев

На Украине завершены съемки короткометражного фильма "Главная крепость Сечи", рассказывающего о казаках-геях на этой самой Запорожской Сечи. О чем сообщило издание Bird in Flight.

Согласно информации ресурса, уложились с темой оперативно - ленту Евгения Коршунова "о гомосексуалах в украинском казачестве" начали снимать в воскресенье. Главную роль исполнил "квир-модельер Михаил Коптев", он же создал костюмы для фильма.

Как прояснил режиссер, ему приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали, "а раз за них наказывали, следовательно, они там были", - проницательно подытоживает Коршунов.

Отметив: лично он считает недопустимым, что "ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытаются запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками". Ведь таковыми в свободной стране, придерживающейся европейских ценностей, могут быть, похоже, кто угодно.

По сюжету "Крепости", один из героев фильма "предается гомосексуальному влечению, но наталкивается на ряд претензий и оскорблений". А позже выясняется, что данный персонаж "принадлежит к некому тайному сообществу, которое ассоциирует себя с казаками" и, узнав о конфликте, сообщество решает отомстить. О дате премьеры не сообщается.