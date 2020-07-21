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21.07.2020 01:41
Рубрика: Власть

В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су

Российские специалисты работают над созданием универсального двигателя для истребителей на основе двигателя для самолета Су-35. Заказ получен от Минобороны, рассказал управляющий директор "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" Евгений Семивеличенко.

"Рой" российских истребителей Су-35 отработал информационное взаимодействие

"Это будет некий универсальный двигатель, который можно будет устанавливать на Су-27, Су-30 и Су-35. В новой модели используем узлы предыдущих двигателей. Работа уже началсь", - цитирует специалиста ТАСС.

Ранее военные сообщали о проведении эксперимента по применению "роя" истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Основная ценность в том, что такой боевой порядок обеспечивает непрерывный информационный обмен в режиме реального времени, а это напрямую сказывается на выполнении поставленных задач.

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