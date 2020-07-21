Российским фрегатам добавят ракет

Число универсальных пусковых установок для крылатых ракет на фрегатах проекта 22350М будет увеличено в полтора раза: с 16 до 24.

- Это существенно повысит их боевую эффективность, - сообщил глава Минопромторга Денис Мантуров в Санкт-Петербурге на церемонии закладки фрегатов "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

Новые корабли будут строиться по проекту 22350. Модернизированный вариант проекта находится в стадии разработки. Помимо выросшего числа пусковых установок, будет увеличен и запас самих ракет - до 48. Фрегаты "адмиральской серии" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". После завершения испытаний к ним добавится и гиперзвуковой "Циркон". Головной корабль проекта "Адмирал Горшков" как раз участвует в тестах нового оружия.

По данным из открытых источников, фрегаты типа 22350М будут отличаться от предшественников возросшим до 7000 тонн водоизмещением, более мощной ПВО - ЗРК "Полимент-Редут" с 96 пусковыми ячейками, - и ангарами для двух противолодочных вертолетов.