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21 июля 2020 г.

Постановление губернатора Самарской области от 20 июля 2020 года № 171 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

в пункте 3:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) работу музеев Самарской области и государственного бюджетного учреждения "Самарский зоологический парк" (при условии организации самостоятельного пребывания или экскурсионного обслуживания посетителей в составе не более 10 человек);";

в подпункте 2 после слов "работу фитнес-центров," дополнить словами "объектов физкультуры и спорта,";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) проведение профессиональных спортивных соревнований с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения в соответствии с приказом министерства спорта Самарской области, а также проведение запланированных всероссийских, межрегиональных, официальных региональных и муниципальных спортивных соревнований на территории Самарской области;".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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