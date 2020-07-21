СМИ: Певец Юрий Антонов перенес экстренную операцию

75-летний советский, российский певец, автор песен и актер Юрий Антонов был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник и перенес операцию.

Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник. По информации канала, "проблемы со здоровьем у Антонова возникли из-за ноги".

Операция прошла успешно. В настоящее время артист находится в палате.

Юрий Антонов родился в 1945 году. Первая пластинка артиста вышла в 1970-м. На экранах дебютировал в 1968-м. Снялся в фильмах "Куда он денется!", "Прежде, чем расстаться", "Прощай, шпана замоскворецкая".