Умер музыкант Эммит Роудс

Американский певец, автор песен и мультиинструменталист Эммит Линн Роудс скончался 19 июля в возрасте семидесяти лет.

Об этом пишет Pitchfork cо ссылкой на представителя артиста. Уточнив, что музыкант тихо отошел во сне.

R.I.P. Farewell to a musical hero. Thank you, Emitt Rhodes. pic.twitter.com/rG24xKx1yq — Steve Hoffman (@SteveHoffmanTV) July 19, 2020

Роудс родился в 1950 году в Иллинойсе. Карьеру начал барабанщиком в локально культовой лос-анджелесской гаражной группе The Palace Guard, затем присоединился к барочно-психоделическому ВИА The Merry-Go-Round в качестве мультиинструменталиста. Группа распалась в 1969-м. Годом позже Роудс выпустил первый сольник.

Последний альбом Эммита вышел в 2016-м. Все пластинки музыканта попадали в топ-200.

В 2009-м вышел посвященный Эммиту документальный фильм The One Man Beatles.